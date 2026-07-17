Ces versions de Windows seront bientôt abandonnées, il est temps d’agir

Microsoft rappelle que deux versions de Windows seront en fin de vie en octobre prochain. Les PC tournant sous Windows 11 24H2 et Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ne recevront plus de mises à jour de sécurité, ce qui les rendra vulnérables aux cyberattaques.

Microsoft a lancé le compte à rebours. Si vous utilisez encore Windows 11 24H2 (éditions Famille et Professionnel) ou Windows 10 Entreprise LTSB 2016, il ne vous reste plus que 90 jours pour passer à une mouture plus récente. Ces deux versions arriveront en fin de support à compter du 13 octobre 2026. Autrement dit, elles ne recevront plus les fameuses mises à jour de sécurité vitales pour les utilisateurs.

Cet ultimatum n’est pas à prendre à la légère. Le dernier Patch Tuesday de Windows 11 a notamment permis de corriger 570 vulnérabilités, illustrant l’importance cruciale du support qui assure la protection des usagers face aux menaces. Sans des patchs réguliers, les PC resteraient exposés constamment aux failles, avec toutes les conséquences néfastes que cela peut occasionner.

Windows 11 24H2 Home and Pro editions, along with Windows 10 Enterprise LTSB 2016, stop receiving updates on October 13, 2026, about 90 days from today. Enterprise and Education editions keep support until October 12, 2027. Unmanaged Home and Pro devices auto-upgrade to 25H2, but… — Xavier Rivera (@XavierRiveraX) July 16, 2026

La fin du support approche pour Windows 11 24H2 et Windows 10 LTSB 2016

Pour mémoire, les éditions Famille et Professionnel de Windows 11 bénéficient chacune de 24 mois de support à compter de leur sortie. La version 24H2 ayant été lancée en octobre 2024, l’échéance du 13 octobre 2026 correspond donc bien à la fin de ce cycle. Microsoft encourage ainsi les utilisateurs concernés à basculer vers la version 25H2. Rappelons d’ailleurs que la mouture 26H2 ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez.

De son côté, Windows 10 Entreprise LTSB 2016 a bénéficié de cinq ans de support standard, suivis de cinq années supplémentaires de support étendu. Un cycle long pensé pour les environnements professionnels qui ne peuvent se permettre des mises à jour fréquentes. Microsoft recommande désormais de migrer vers Windows 10 Entreprise LTSC 2024. Il est aussi possible d’opter pour le programme ESU qui permet de continuer à recevoir des correctifs après la date butoir, moyennant finances.

A noter que cette échéance ne concerne pas toutes les éditions de Windows 11 24H2. Les utilisateurs des déclinaisons Entreprise ou Éducation disposent d’une année supplémentaire, le support s’étendant jusqu’au 12 octobre 2027.