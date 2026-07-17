Galaxy S26 Ultra : Samsung a une solution contre ce gros défaut d’affichage

Alors que plusieurs propriétaires de Galaxy S26 Ultra signalaient l’apparition d’une tache rouge sur leur écran, Samsung se veut rassurant. Selon le constructeur, ce problème d’affichage n’est pas d’ordre matériel et peut ainsi être corrigé par une mise à jour logicielle.

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Depuis plusieurs mois, les utilisateurs du Galaxy S26 Ultra se ruent sur les forums et Reddit pour signaler un gros problème d’affichage. Une tâche qui oscille entre le rose et le rouge est apparue sur leur écran après quelques mois d’utilisation. D’aucuns ont notamment accusé le Privacy Display, nouveauté phare du smartphone qui permet d’empêcher les regards indiscrets. D’autres pistes ont été avancées dont le burn-in et le vieillissement des pixels.

Après avoir mené l’enquête, Samsung s’est montré rassurant. Selon le géant sud-coréen, cette teinte rougeâtre n’est pas liée à un défaut matériel ou à une dégradation de la dalle. Le constructeur pointe le fonctionnement de la nouvelle technologie d’affichage (LEAD 2.0™) inaugurée sur le Galaxy S26 Ultra. Celle-ci supprime le polariseur traditionnel de la dalle OLED afin d’améliorer la transmission des couleurs tout en réduisant la consommation d’énergie.

Tâche rouge sur le Galaxy S26 Ultra : Samsung rassure les utilisateurs

Conséquence, “des modifications de la balance des couleurs peuvent survenir en cas d’exposition à un éclairage intense à luminosité maximale”, explique un responsable de Samsung Electronics, cité par le média sud-coréen News1. “Comme il ne s’agit pas d’un problème matériel, celui-ci peut être résolu en optimisant le logiciel de correction des couleurs”, ajoute-t-il.

Une mise à jour logicielle devrait ainsi permettre d’en finir avec cette teinte rougeâtre. Pour le moment, Samsung ne la propose toutefois qu’aux utilisateurs qui se rendent dans un centre de service. Le constructeur prévoit de déployer le correctif plus largement afin que tous les propriétaires touchés puissent l’installer sans avoir à se déplacer.

Ce n’est pas la première fois que Samsung déploie une mise à jour d’urgence pour son flagship. Il y a quelques mois, le constructeur avait déjà publié un correctif afin de résoudre un problème de photos floues affectant le Galaxy S26 Ultra.