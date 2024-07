Xbox Game Pass : Voici la liste des jeux qui vous attendent en 2024, 2025 et 2026

Vous vous demandez quels sont les prochains jeux qui rejoindront le catalogue du Xbox Game Pass ? Vous trouverez dans ce guide la liste des jeux prévus sur le service de gaming en 2024, 2025 et au-delà.

Tous les mois, le catalogue du Xbox Game Pass s’enrichit en accueillant de nouveaux titres. De la même manière, d’anciens jeux sont supprimés pour faire de la place aux nouveaux. En tant qu’abonné, vous vous demandez ce que vous réserve le service de streaming vidéoludique en 2024, 2025, ou encore 2026 ? Nous avons justement réuni la liste des jeux qui arriveront sur le Pass dans les mois à venir, ainsi que dans les prochaines années. Nous mettrons régulièrement à jour cette dernière, au fur et à mesure des nouvelles sorties connues. Notez que nous vous informons également chaque mois des nouveaux titres ajoutés et retirés dans le Game Pass.

Quels jeux seront ajoutés sur le Xbox Game Pass en 2024 ?

© Activision

De nombreux titres, dont COD: MWIII, sont en route sur le Xbox Game Pass pour cette deuxième moitié de l’année 2024. Voici les jeux auxquels vous pourrez vous essayer mois après mois :

Sorties Game Pass en juillet 2024

Flock – 16 juillet

Magical Delicacy – 16 juillet

Flintlock : The Siege of Dawn – 18 juillet

Dungeons of Hinterberg – 18 juillet

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess – 19 juillet

Call of Duty: Modern Warfare III – seconde moitié de juillet

Sorties Game Pass en août 2024

Creatures of Ava – 7 août

SteamWorld Heist II – 8 août

Sopa – août 2024

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – août 2024

Sorties Game Pass en septembre 2024

Star Trucker – 3 septembre

Age of Mythology: Retold – 4 septembre

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl – 5 septembre

Frostpunk 2 – 20 septembre

Ara : History Untold – 24 septembre

Sorties Game Pass en octobre 2024

Call of Duty : Black Ops 6 – 25 octobre

Sorties Game Pass en novembre 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 – 19 novembre

Les autres sorties prévues en 2024

Avowed – automne 2024

All You Need Is Help – automne 2024

Dead Static Drive – Troisième trimestre 2024

ARK II – fin 2024

Indiana Jones et le Cercle Ancien – fin 2024

Spyro Reignited Trilogy – 2024

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – 2024

The Alters – 2024

33 Immortals – 2024

Towerborne – 2024

Bounty Star – 2024

Replaced – 2024

Vapor World : Over The Mind – 2024

Ghost Bike – 2024

Pigeon Simulator – 2024

Commandos : Origins – 2024

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – 2024

Quels jeux sont prévus sur le Xbox Game Pass en 2025 ?

© Lionhead Studios

Plusieurs jeux ont d’ores et déjà été confirmés sur le Xbox Game Pass en 2025. Voici la liste des titres qui débarqueront sur le service dès l’année prochaine :

Citizen Sleeper 2 : Starward Vector : début 2025

Winter Burrow – début 2025

Fable – 2025

DOOM : The Dark Ages – 2025

Clair Obscur : Expedition 33 – 2025

South of Midnight – 2025

WUCHANG : Fallen Feathers – 2025

Mixtape – 2025

Atomfall – 2025

À quels autres titres pourrez-vous jouer sur le Xbox Game Pass ?

Il a été confirmé qu’une multitude d’autres jeux seront intégrés au Xbox Game Pass. Toutefois, leur sortie reste pour le moment inconnue. 2024, 2025, 2026 ou au-delà ? Nous vous tiendrons informé !

Everwild

Perfect Dark

Project Mara

State of Decay 3

Gears of War : E-Day

The Outer Worlds 2

The Elder Scrolls VI

Contraband

Clockwork Revolution

Routine

Hollow Knight : Silksong

She Dreams Elsewhere

Marauders

Way to the Woods

Cities : Skylines II (PC)

Bushiden

Sleight of Hand

Nirvana Noir

Harmonium The Sign Language Musical

Volcano Princess

To a T

Combien coûte un abonnement au Xbox Game Pass ?

Microsoft a augmenté le prix de toutes ses formules, et a également décidé de supprimer son offre console au profit d’un Pass Standard. À noter que cette nouvelle offre, qui sera ajoutée dans les prochains mois, donnera accès au catalogue de jeux sur Xbox, au mode multi en ligne, ainsi qu’à des promos et avantages. Toutefois, elle ne donnera pas accès au cloud gaming, ni aux jeux dès le jour de leur sortie.

Le Xbox Game Pass se décline actuellement en trois formules proposées aux tarifs suivants :

Game Pass Core : 6,99 € par mois

Game Pass PC : 11,99 € par mois

Game Pass Ultimate : 17,99 € par mois

À noter que Microsoft vous fait profiter d’une offre de bienvenue attractive pour le Game Pass PC et le Game Pass Ultimate, qui sont proposés à 1 € pendant les 14 premiers jours.

Ces deux formules vous permettent d’accéder à l’intégralité du catalogue de jeux, composé de centaines de titres, uniquement sur PC pour la formule PC, ou également sur console et dans le cloud avec la formule Ultimate. En tant qu’abonné, vous pouvez également accéder à des promotions et des avantages exclusifs. Vous profitez aussi d’un abonnement au service EA Play qui vous donne accès à beaucoup d’autres titres du catalogue d’Electronic Arts. Par ailleurs, vous pouvez également jouer aux jeux Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie.

Ces formules sont à distinguées de l’offre Core, qui est quant à elle uniquement réservée aux joueurs sur console. Elle donne quant à elle accès à un catalogue de plus de 25 jeux, au mode multijoueur en ligne, ainsi qu’à des bons plans et avantages. À noter que le Game Pass est désormais disponible sur Amazon Fire Stick. Ainsi, il n’est plus nécessaire de disposer d’une Xbox ou d’un PC pour en profiter !