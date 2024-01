Ubisoft+ : deux nouveaux abonnements trop chers et limités face au Xbox Game Pass ?

Ubisoft+ était le service d’abonnement de Ubisoft qui donnait accès à plus de 100 jeux PC. Il vient d’être remplacé par deux nouvelles formules : Ubisoft+ Classics et Ubisoft+ Premium. Quelles sont les différences entre ces abonnements et comment les comparer au Xbox Game Pass ?

TL;DR Ubisoft+ Classics offre une sélection de jeux emblématiques pour 7,99 € par mois, sans les nouveautés ni les éditions premium.

Ubisoft+ Premium offre le catalogue complet de Ubisoft pour 17,99 € par mois, avec d’autres avantages.

Malgré tout, le Xbox Game Pass reste sans conteste la meilleure formule d’abonnement sur PC.

Lancé en 2019 sous le nom d’Uplay+, Ubisoft+ était le service d’abonnement de l’éditeur français qui, pour 14,99 € par mois, donnait accès à plus de 100 jeux PC, y compris les nouveaux jeux le jour de leur sortie.

Mais Ubisoft vient de le supprimer pour le scinder en deux nouvelles formules d’abonnement, Ubisoft+ Classics et Ubisoft+ Premium. Ces abonnements offrent un accès à une large sélection de jeux Ubisoft, dont des titres emblématiques et des nouveautés. Leur prix risque, en revanche, d’en rebuter plus d’un.

Ubisoft+ se renouvelle avec deux formules d’abonnement

Ubisoft+ Classics est donc la nouvelle formule la plus abordable, à 7,99 € par mois. Elle donne accès à une sélection de plus de 100 jeux « emblématiques », tels que Assassin’s Creed Valhalla, For Honor, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion.

Les jeux sont disponibles en téléchargement ou en streaming via le cloud, mais l’abonnement ne comprend pas les nouvelles sorties ni les éditions premium des jeux Ubisoft. Notez que les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium ont accès à la gamme de jeux Ubisoft+ Classics sans frais supplémentaires.

Les nouveaux abonnements

Si vous êtes un fan inconditionnel des jeux Ubisoft, vous serez peut-être tenté par la formule Ubisoft+ Premium, qui vous offre le meilleur de l’éditeur français pour 17,99 € par mois. Cette formule vous permet de profiter de tous les avantages de la formule Ubisoft+ Classics, mais aussi aux nouveautés dès leur sortie, aux meilleures éditions des franchises phares d’Ubisoft, à des réductions exclusives sur la boutique Ubisoft et des contenus additionnels.

Ce forfait donne aussi la possibilité de jouer à des jeux sélectionnés via le cloud avec Luna, la plateforme de cloud gaming d’Amazon, qui vous permet de jouer sans avoir besoin d’un PC puissant. C’est aussi cet abonnement qu’il faudra choisir si vous voulez jouer à Prince of Persia: The Lost Crown, qui sortira le 18 janvier.

Deux abonnements qui font pâle figure face au Xbox Game Pass

Si vous recherchez une formule abordable qui vous donne accès à une sélection de jeux Ubisoft emblématiques, Ubisoft+ Classics est un bon choix : pour 8 € par mois, vous pouvez profiter d’une large sélection de jeux, dont certains des plus populaires de ces dernières années.

Si vous souhaitez accéder aux dernières nouveautés Ubisoft dès leur sortie, profiter de récompenses mensuelles uniques et bénéficier de réductions et d’offres, Ubisoft+ Premium est la formule qu’il vous faudra. Le prix est loin d’être donné, mais vous aurez accès à un catalogue de jeux plus complet, ainsi qu’à des avantages supplémentaires qui peuvent faire la différence.

Mais il faudra rappeler quand même que, si vous recherchez un abonnement offrant un accès à une variété de jeux de différents éditeurs, le Xbox Game Pass reste l’option la plus intéressante sur PC. Pour 9,99 € par mois (ou 14,99 € en version Ultimate qui comprend console, PC et cloud), vous avez accès à un catalogue de plus de 100 jeux, dont des titres Ubisoft, mais aussi des jeux de Microsoft, Bethesda, EA, et bien d’autres, ainsi qu’un abonnement à EA Play.