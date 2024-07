Le Xbox Game Pass bride cette méthode qui permettait d’éviter les hausses de prix

Microsoft a chamboulé le Xbox Game Pass. Outre une augmentation tarifaire et l’arrivée programmée d’une nouvelle formule, le géant de Redmond a diminué drastiquement la limite d’extension pour l’abonnement console. Un coup dur pour les joueurs qui en profitaient pour esquiver les augmentations.

Phil Spencer avait annoncé la couleur en septembre dernier en révélant que les prix du Xbox Game Pass allaient augmenter dans un futur proche. Chose promise chose due. Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé plusieurs hausses tarifaires. En l’occurrence, le Game Pass Ultimate est passé à 17,99 euros par mois (au lieu de 14,99€) tandis que la formule PC est désormais proposée à 11,99€/mois (au lieu de 9,99€).

Dans le même temps, le géant de Redmond a confirmé la fin programmée de la formule dédiée aux consoles qui se ferme aux nouveaux abonnés. Elle sera remplacée à terme par la formule Standard qui donnera uniquement accès au multijoueur en ligne, à des ristournes et au catalogue. Afin d’anticiper, Microsoft a également pris une autre décision impopulaire. A partir du 18 septembre, la limite d’extension maximale de l’abonnement console sera seulement de 13 mois.

A lire > Xbox Game Pass : les jeux qui sortent en 2024, 2025 et 2026

Xbox Game Console : la limite d’extension maximale sera désormais de 13 mois

C’est un coup dur pour les utilisateurs qui se procuraient des cartes d’abonnements pour esquiver les augmentations de prix. Il leur suffisait en effet d’en acheter lorsqu’elles étaient en promotion ou juste avant une hausse tarifaire pour avoir en réserve des mois ou des années de souscription à un tarif bien plus intéressant.

“Cela n’aura pas d’impact sur les moments où vous avez déjà empilé sur votre compte qui dépasse 13 mois et n’aura qu’un impact sur votre capacité future à empiler plus de 13 mois après le 18 septembre 2024”, précise Microsoft sur son site officiel. L’idée ici est de mettre fin à cette pratique répandue et de dégager le terrain pour la nouvelle formule Standard.

Attendue pour les prochains mois, cette dernière devrait être proposée au tarif de 14,99 euros par mois. En revanche, elle ne vous permettra pas d’accéder aux jeux le jour de leur sortie. Pour ce faire, il faudra souscrire un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Source : Microsoft