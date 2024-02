Xbox Game Pass : un RPG fantastique adoré des joueurs arrive dans le catalogue

© Xbox, Bandai Namco

Le Xbox Game Pass propose régulièrement de nouveaux jeux, même si les abonnés doivent aussi faire face à des départs importants de temps en temps. Souscrire au service de Microsoft permet surtout de profiter des exclusivités dès leur jour de sortie, comme Starfield en septembre dernier ou Hellblade 2 le 21 mai.

Reste à savoir s’il existera encore des exclusivités Xbox dans les années à venir… Quoi qu’il en soit, le Xbox Game Pass accueille aussi des jeux multiplateformes de grande qualité et l’un d’entre eux arrive justement le 20 février prochain. Un RPG grandiose à ne pas manquer.

Un RPG exceptionnel arrive dans le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass accueillait un JRPG très attendu dès sa sortie le 2 février dernier, à savoir Persona 3 Reload. Les amateurs du genre vont devoir se dégager du temps libre puisque le 20 février prochain, un autre JRPG grandiose arrive dans le catalogue. Il s’agit de Tales of Arise, le jeu de rôle développé par Bandai Namco.

Tales of Arise fait tout simplement partie des plus grands jeux de rôle japonais parus ces dernières années. Ce nouvel épisode marque une véritable cassure dans l’histoire de la licence culte avec un système de combat repensé, bien plus moderne. Les animations lors des nombreux affrontements impressionnent par leur fluidité et leur dynamisme.

Sur le plan graphique, Tales of Arise met également la barre très haut avec des modèles de personnages soignés et de très jolis décors. Évidemment, un grand JRPG possède généralement une histoire marquante et c’est bien le cas de Tales of Arise, dont le scénario compte de multiples rebondissements. Sur Metacritic, le soft est noté 87/100 par la presse et 7,9/10 par les joueurs.

Si vous appréciez les RPG occidentaux, le jeu devrait aussi vous plaire, puisque le ton de cet épisode est bien plus mature que celui des précédents opus. Il vous faudra une cinquantaine d’heures pour terminer Tales of Arise et une dizaine de plus pour compléter son DLC nommé Beyond The Dawn sorti en novembre 2023.

Vous devriez largement avoir le temps de terminer le jeu même si le catalogue du Xbox Game Pass tourne régulièrement. Si vous préférez acheter Tales of Arise pour qu’il vous appartienne indéfiniment, sachez que la version de base vaut actuellement 39,99 € sur Xbox.