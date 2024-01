Hellblade 2 : enfin une date de sortie pour l’exclu Xbox de 2024, mais une courte durée de vie

Hellblade 2, la suite du jeu culte de Ninja Theory, a enfin sa date de sortie, et c’est bien plus tôt que ce que l’on imaginait. Le jeu promet une aventure immersive et intense dans l’Islande médiévale, avec Senua, l’héroïne tourmentée. Qu’on se le dise, sa durée de vie sera en revanche assez courte.