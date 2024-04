Xbox Game Pass : une très belle surprise arrive pour les fans de Star Wars

Le mois d’avril est bien rempli pour les abonnés du Xbox Game Pass. Dans un premier temps, ils ont notamment pu mettre la main sur Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition et Harold Halibut. Dans la foulée, d’autres jeux ont été ajoutés dont le très attendu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Et alors qu’on pensait tout connaître des ajouts du mois, un jeu phare de 2023 s’apprête à faire sa rentrée sur la plateforme vidéoludique.

Ce titre, c’est Star Wars Jedi: Survivor. Suite de l’excellent Fallen Order, ce jeu d’action-aventure nous fait à nouveau incarner Cal Kestis. Le jeune homme a bien grandi depuis le premier opus. Désormais promu au rang de chevalier Jedi, il se met en quête d’un bastion Jedi mythique tombé dans l’oubli. Jedi: Survivor se joue en vue à la troisième personne comme le premier volet.

Star Wars Jedi: Survivor s’invite sur le Xbox Game Pass

Le jeu vous donne la possibilité d’explorer des régions nettement plus vastes que celles de son prédécesseur (Coruscant, Koboh, Jedha, laboratoire, base impériale de Nova Garon et Tanalorr). Vous devrez user de votre sabre laser, de vos pouvoirs de Force mais aussi de votre agilité pour progresser à travers les niveaux. Votre fidèle droïde BD-1 sera de nouveau de la partie pour vous donner des stims, faire office de tyrolienne ou encore pirater certains systèmes.

Le titre sera ajouté dans le catalogue EA Play. Pour rappel, celui-ci est inclus dans les formules PC (9,99€/mois) et Ultimate (14,99 €/mois) du Xbox Game Pass. En revanche, l’abonnement Core en est dépourvu. Il est également possible de s’abonner uniquement à EA Play pour 5,99€/mois. Si vous souhaitez mettre la main sur le jeu pour de bon, nous vous distillons de ce côté les bonnes adresses pour trouver Star Wars Jedi Survivor au meilleur prix.