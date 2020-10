xCloud : le service arrivera sur iPhone et iOS via le navigateur internet, d’après Phil Spencer

Le service de streaming de Microsoft lié au Game Pass, xCloud, n’a pas encore pu être lancé sur iPhone et iOS, à cause des restrictions de l’App Store d’Apple. Mais d’après Phil Spencer, une solution a été trouvée, et le service sera rendu accessible sur les appareils Apple dès 2021.

Microsoft aurait donc trouvé la solution pour implémenter son service sur iOS. Cela passerait par les navigateurs internet. A l’image du nouveau venu sur le marché, Amazon Luna, qui sera disponible sur iOS via le navigateur internet, Microsoft semble avoir également tranché pour cette solution. Solution qui serait d’ailleurs adoptée pour les appareils Apple, mais également pour porter le service sur PC. Un contournement simple, sur lequel Apple n’aura en théorie pas son mot à dire.

Apple est très protectionniste à l’encontre des services de streaming de jeux vidéo

La firme à la pomme a fermé à double tour son écosystème aux services de cloud gaming. L’App Store est définitivement inaccessible à ce type de services, depuis un certain temps déjà. Par exemple, Google Stadia, l’un des premiers services de jeux vidéo en streaming à la demande, possède une application sur iOS mais uniquement pour gérer son compte, et non le service en lui-même. Les raisons à cela ne sont pas totalement claires, mais il semble qu’Apple fasse du protectionnisme sur son système. Les termes et conditions de l’App Store sont formels. Les jeux proposés à travers un abonnement doivent être la propriété exclusive du développeur. Pour être clair, dans le cas d’xCloud, il faudrait que Microsoft possède les droits sur tous les jeux proposés, ce qui est bien évidemment loin d’être le cas.

Apple est à l’heure actuelle dans le collimateur de nombreux acteurs du secteur. L’entreprise est pointée du doigt pour sa politique anti-concurrence. L’éditeur de jeux vidéo Epic Games a mis le feu aux poudres en août dernier, en faisant volontairement bannir Fortnite de l’App Store. Microsoft a d’ailleurs publiquement soutenu Epic Games dans cette affaire.

Microsoft a rapidement abandonné l’idée de lancer xCloud via l’App Store. Le géant américain se concentre donc maintenant pour proposer son service en utilisant le navigateur. Reste à savoir si cette solution, bien que légalement imparable, donnera satisfaction du côté de la technologie, qui risque d’être plus difficile à optimiser sur le navigateur que sur une application nativement développée pour iOS. La réponse arrivera en 2021.

