Xbox Series X : la console est plus optimisée pour les développeurs que la PS5, selon Microsoft

Crédit : Microsoft

Les deux constructeurs ne perdent pas une occasion de comparer les performances et spécifications de leur console respective. D’un point de vue extérieur, nous avons du mal à reconnaître qui a raison ou tort puisque personne n’a encore eu l’occasion de les tester d’une manière objective. Quoiqu’il en soit, il n’y aura pas une grosse différence de performances entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Et puis, ce qui compte réellement, c’est l’expérience des joueurs une fois qu’ils ont la manette en main.

« Nous nous concentrons sur l’optimisation de l’expérience du développeur »

À l’occasion d’une interview accordée au site espagnol Xataka, le directeur de la gestion des programmes Xbox Series X, Jason Ronald, est revenu sur les spécifications de la console. D’après nos confrères de Wccftech qui ont résumé les points importants, Jason Ronald a expliqué que Microsoft n’a pas cherché à atteindre le nombre de téraflops le plus haut possible. « Nous nous concentrons sur l’optimisation de l’expérience du développeur afin d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, plutôt que de chercher à battre certains records. Nous avons toujours parlé de performances constantes et durables », a-t-il déclaré en lançant une pique à Sony.

En effet, le constructeur japonais a choisi de faire fonctionner son CPU et GPU à des fréquences variables. Par conséquent, la puissance graphique sur le papier est supérieure à celle de la Xbox Series X (2,23 GHz contre 1,825 GHz). À ce sujet, Jason Ronald a ajouté que « nous aurions pu utiliser une fréquence forcée, nous aurions pu utiliser une fréquence variable : la réalité est que cela rend l’optimisation des jeux plus difficile pour les développeurs même si cela nous aurait permis d’avoir des TFlops plus élevés que ce que nous avions déjà ». Il laisse donc clairement entendre que la version PS5 d’un jeu est plus difficile à développer que la version Xbox Series X.

Enfin, il ne faut pas oublier qu’aucun développeur n’a encore confirmé si la déclaration de Microsoft est vraie. Pour ce qui est de l’expérience des joueurs, il faudra attendre d’avoir les deux consoles en main pour réellement déterminer une potentielle différence.

