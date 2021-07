Xiaomi Mi Band X : bientôt un bracelet connecté avec un écran à 360 degrés ?

Les Xiaomi Mi Band sont les bracelets connectés les plus populaires au monde, et ceux-ci pourraient bientôt être dotés d’écrans flexibles à 360 degrés. C’est en tout cas ce que laisse entendre une photo volée d’une diapositive de l’entreprise.

D’abord partagée sur Weibo, la photo de la diapositive de Xiaomi montre que la société pourrait concevoir un Mi Band avec un écran flexible à 360 degrés, et qui porterait le nom de Mi Band X.

Nubia Alpha – Crédit : Nubia

Les bracelets connectés avec des écrans flexibles ne sont pas une nouveauté. Il y a deux ans, nous avions pu voir la Nubia Alpha et son écran à 360 degrés autour de votre poignet. Pour rappel, celle-ci était commercialisée à 549 euros, il ne faudrait donc pas s’attendre à ce que le Xiaomi Mi Band X soit aussi abordable que les autres bracelets de la série.

Le Nubia Alpha était également équipé de beaucoup de composants qui ne devraient pas se trouver dans le bracelet de Xiaomi, comme un capteur de 5 MP pour prendre des photos, ou encore une carte eSIM lui permettait de se connecter à un réseau cellulaire. Vous pouviez également naviguer dans le menu avec des gestes grâce à un capteur qui suivait vos mouvements. On doute que Xiaomi utilise de telles fonctionnalités.

Que sait-on du Mi Band X ?

D’après la diapositive, le bracelet sera également doté d’un écran flexible qui se plie autour de votre poignet. Il n’aurait pas de boucle, puisque l’écran serait à 360 degrés. Au lieu d’une boucle, un aimant serait utilisé pour fermer le bracelet. Contrairement au Nubia X qui utilisait une boucle, on aurait donc droit avec le Mi Band X à une véritable expérience à 360 degrés.

On peut légitimement se demander à quoi servira un tel écran sur un bracelet, puisqu’il vous sera impossible de regarder à la fois l’avant et l’arrière de votre poignet. Une partie de l’écran sera donc forcément toujours cachée.

La diapositive promet également que le bracelet sera très léger et très fin. Un écran OLED pèse moins lourd qu’un bracelet en caoutchouc, ce nouveau modèle pourrait donc être plus léger que le Mi Band 6 actuel. Pour rappel, le Mi Band 6 a été lancé à 59,99 euros en France, et est actuellement disponible à 44,99 euros sur le site de Xiaomi. Si la Mi Band X sort en France, on peut vraisemblablement s’attendre à un prix à trois chiffres. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez aller retrouver le test du Fitbit Luxe, un bracelet connecté poids plume.

Source : Weibo