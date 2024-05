YouTube intensifierait sa lutte contre les adblockers avec cette nouvelle tactique controversée

Selon de récents rapports sur Reddit, YouTube a adopté une nouvelle tactique pour vous empêcher d’utiliser un bloqueur de publicités. Comment ? La plateforme force les vidéos à sauter directement à leur conclusion pour celles et ceux qui utilisent un adblocker.

YouTube, le géant du streaming vidéo, semble avoir adopté une nouvelle stratégie pour décourager l’utilisation des adblockers, selon des discussions récentes sur Reddit relayées par 9to5Google. En effet, plusieurs utilisateurs ont rapporté un comportement inattendu de la plateforme.

Les vidéos YouTube peuvent sauter jusqu’à la fin si vous utilisez un bloqueur de publicités

Concrètement : les vidéos sautent automatiquement à la fin dès leur chargement lorsque un adblocker est détecté. Ce problème persiste même après plusieurs tentatives de relecture, poussant à s’interroger sur les intentions réelles de YouTube.

Ces incidents surviennent dans un contexte où YouTube a renforcé ses mesures contre les bloqueurs de publicités au cours des derniers mois. Les utilisateurs touchés par ce phénomène observent que même en cliquant aléatoirement sur la barre de progression de la vidéo, celle-ci refuse de se lire correctement et entre dans une boucle de chargement infini.

Un utilisateur nommé The-Kabster-Cow sur Reddit spécule que cette situation pourrait être le résultat d’un algorithme délibérément conçu par YouTube pour simuler un dysfonctionnement causé par les adblockers, bien que la plateforme ne puisse légalement contraindre directement ses utilisateurs à désactiver ces outils.

À lire : YouTube : comment supprimer les publicités malgré la répression anti-AdBlock ?

L’accusation est grave, mais reste non prouvée. Néanmoins, l’étendue du problème suggère qu’il s’agit soit d’un bug réel, soit d’une tentative renouvelée de la part de YouTube pour éliminer l’utilisation des adblockers. Curieusement, certains témoignages mentionnent que le problème persiste même après la désactivation des adblockers, ce qui soulève des questions sur la nature exacte du problème.

Un incident similaire s’était produit plus tôt cette année, suite à une mise à jour d’Adblock Plus. À l’époque, un bug introduit par cette mise à jour avait été confondu avec une stratégie punitive de YouTube, avant que Adblock Plus ne corrige le problème dans sa version 3.22.1. Cette coïncidence incite donc quand même à la prudence avant de tirer des conclusions hâtives sur les intentions de Google.