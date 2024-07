YouTube lance un nouveau lecteur, vos yeux vont vous remercier

YouTube vient de mettre à jour le lecteur de son mode PiP autorisant à lire des vidéos hors de l’application. Il se révèle maintenant beaucoup plus ergonomique et fatiguera normalement bien moins vos yeux.

© YouTube, Envato

Lorsque YouTube introduisait la lecture Picture-in-Picture sur smartphone, son utilisation était réservée aux abonnés Premium. Une partie des utilisateurs européens de la version gratuite de YouTube peut aussi profiter du PiP depuis quelques mois (le mode est totalement gratuit aux États-Unis).

La seule condition pour utiliser le PiP est… d’avoir de bons yeux, puisque la fenêtre de visionnage s’avère relativement petite. Heureusement, YouTube vient de faire évoluer la fonctionnalité sur Android, pour le plus grand bonheur de votre rétine.

YouTube fait évoluer son lecteur Picture-in-Picture sur Android

YouTube faut évoluer le Picture-in-Picture sur Android. Désormais, la fenêtre ne reste plus cantonnée au bas de votre écran. Vous pouvez non seulement la déplacer, mais surtout la redimensionner. Vos yeux devraient grandement vous remercier. La fenêtre inclut même les commandes de retour et d’avance rapides juste en bas de la vidéo. Plus besoin de retourner sur YouTube pour gérer cela.

À lire > YouTube : comment bloquer gratuitement les publicités sur Android ?

Notez que le design du player évolue aussi. Il possède maintenant des coins arrondis. Attention, la nouveauté n’est pas encore déployée à grande échelle. Zachary Kew-Denniss, journaliste d’Android Police, a repéré cette nouvelle interface du miniplayer après avoir mis à jour l’application sur son Galaxy S24 Ultra.

© 9to5Google

Bien sûr, vous pouvez, vous aussi, tenter de mettre à jour l’application YouTube vers la version 19.29.37 en passant par le Google Play Store et vérifier si vous bénéficiez de la nouveauté. Espérons déjà que Google permette bientôt à tous les utilisateurs de Youtube de regarder des vidéos en mode PiP.

La filiale d’Alphabet ne s’est toujours pas exprimée sur ce sujet depuis que certains utilisateurs européens non abonnés à YouTube Premium assurent avoir accès à la fonctionnalité.