YouTube : les sous-titres vont enfin s’améliorer grâce à la communauté

YouTube teste parfois des options inutiles comme le classement des vidéos selon leur couleur dominante. Mais la plateforme fait aussi des expérimentations pertinentes. Sur sa page de support, elle vient ainsi de détailler une nouvelle fonctionnalité expérimentale qui devrait permettre d’améliorer les sous-titres générés automatiquement.

Vous l’avez sûrement déjà remarqué mais ces derniers manquent souvent de précision et clarté. Pour y remédier, YouTube permet désormais à un petit groupe d’utilisateurs de proposer des modifications. “Pour continuer à améliorer l’expérience de sous-titrage sur YouTube, nous testons la possibilité pour les utilisateurs sur ordinateur de suggérer des corrections aux sous-titres générés automatiquement”, indique la plateforme.

Ce test se cantonne à un petit nombre de chaînes en anglais sur la version desktop de la plateforme YouTube. Les internautes éligibles à l’expérimentation pourront suggérer des corrections en suivant ces étapes :

Cliquez sur l’engrenage > Sous-titres > Suggérer des corrections de sous-titres .

> > . Consultez la transcription puis cliquez sur l’icône crayon .

. Saisissez vos suggestions puis validez.

Pour éviter les redondances, les usagers ont également la possibilité de voter pour des suggestions de sous-titrage faites par d’autres utilisateurs. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur les légendes rouges dans la transcription. Pendant la phase de test, les corrections suggérées ne seront pas automatiquement appliquées. Les vidéastes pourront consulter les modifications dans le panneau de transcription afin de les intégrer éventuellement dans leurs vidéos.

Si l’expérience est concluante, la fonctionnalité devrait s’élargir au plus grand nombre. “Nous sommes impatients de recueillir des commentaires et d’utiliser cette expérience pour rendre les vidéos plus accessibles”, promet ainsi le service de streaming.

Pour mémoire, YouTube s’efforce depuis un certain temps d’améliorer le sous-titrage automatique. Une IA nommée Aloud permet notamment de doubler automatiquement certaines vidéos YouTube.

Source : YouTube