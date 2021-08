YouTube: Never Gonna Give You Up et Baby Shark pourraient valoir des millions de dollars

Le contenu posté sur certains sites Internet peut être monétisé. C’est le cas sur Youtube, Instagram, Tiktok, et même sur les plateformes de streaming de jeux vidéo comme Twitch. En juin, le streamer Mizkif parlait de son salaire très attractif. Sur YouTube, les vidéos virales comme Never Gonna Give You Up, ou encore Baby Shark cumulent des milliards de vue. Les internautes semblent s’intéresser à la valeur que peuvent avoir ces vidéos, et combien leurs créateurs gagnent grâce à cela.

Baby Shark Dance est la vidéo la plus vue de toute l’histoire de Youtube – Crédits : Pinkfong.com

Diverses sources de revenus pour chaque vidéo

Dans le cas de YouTube, les revenus de la monétisation sont de diverses sources. Pour la plupart des chaines YouTube, la première source de revenus vient des publicités. Quand un internaute visionne une publicité avant, pendant ou après la vidéo, le créateur de contenu reçoit une petite partie des recettes de cette publicité. Il y a aussi les sponsors, qui paient les YouTubeurs pour parler d’eux dans leur vidéo. Ou encore les produits dérivés, ou les souscriptions payantes pour certaines chaines. Il y a donc différents moyens de gagner de l’argent sur une vidéo YouTube.

Les vidéos virales sont des vidéos qui comptabilisent plusieurs milliards de vues. Et ces chiffrent augmentent chaque jour. Influencer Marketing Hub a créé le « YouTube Money Calculator » un outil qui permet d’estimer l’argent qu’une vidéo Youtube a pu générer. L’outil estime que pour chaque vue, la personne a regardé toutes les publicités. Il prend en compte le coût par millier de vues (environ 7,60$), et déduit automatiquement les 45% que Google perçoit sur les publicités. Difficile de dire si le chiffre généré est fiable, puisque des applications permettent de bloquer les publicités, notamment sur YouTube.

Grâce à cet outil, on découvre que Never Gonna Give you up aurait rapporté 2 millions de dollars depuis sa publication sur Youtube en 2009. Un bon chiffre d’affaires pour une seule vidéo. Plus impressionnant encore, Baby Shark, sorti en 2016, est la vidéo la plus vue de l’histoire de YouTube avec ses 9 milliards de vue actuellement. Elle aurait rapporté 17 millions de dollars ! Ces chiffres sont amenés à augmenter avec le temps, puisque les vidéos sont toujours disponibles sur YouTube.

Source: ScreenRant