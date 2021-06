Le streamer Mizkif a révélé ses impressionnants revenus

Twitch compte un nombre impressionnant de streamers au mois d’avril, la plateforme enregistrait un peu plus de 9 millions de streamers actifs. Avec le confinement et la reconnaissance de plus en plus importante du « métier », Twitch a vu son nombre de créateurs de contenu explosé passant de 4 à 7 millions en l’espace de 2 mois au printemps 2020.

Si la plupart de ces nouveaux utilisateurs n’atteignent pas les prérequis nécessaires à la monétisation de la chaîne, certains streamers cumulent un nombre impressionnant d’abonnés et génèrent des revenus colossaux. On peut citer Ludwig Ahgren qui a battu le record du monde avec 280 000 abonnées ou encore xQc qui, en 2020, a généré plus de 2,5 millions de dollars.

Combien Mizkif a-t-il gagné ?

En temps normal, le streamer reste plutôt discret sur ses revenus et ne montre pas forcément de signes de grande richesse durant ses lives. De par sa discrétion, il n’est pas le créateur de contenu le plus médiatisé. Il y a des noms qui sortent plus naturellement lorsque l’on parle de streamer ou de youtuber. Cependant, Mizkif joue clairement dans la cour des grands.

Lors d’un question/réponse, un viewer lui a demandé «Tout confondu, quelle est la plus grosse somme d’argent que tu as gagné sur un mois ?». Une question délicate à laquelle le streamer a finalement décidé de répondre après une hésitation et une grande inspiration.

Au mois d’avril, Mizkif a donc gagné un total de 500 000 dollars. Une somme impressionnante, qui a entraîné de nombreuses réactions du chat, mais qui ne vient pas uniquement des abonnements et des dons.

Comment un streamer gagne-t-il de l’argent sur Twitch ?

Il existe sur Twitch globalement 3 niveaux de streamers différents. Le niveau de base ne permet pas la monétisation du contenu, à ce stade, pas d’abonnement, pas de don par la plateforme, pas de pub…

La première étape de la monétisation est le statut d’affilié. Relativement simple à atteindre, il permet aux spectateurs de soutenir la chaîne en s’abonnant ou en faisant des dons. De plus, le streamer touche une toute petite rémunération pour les publicités qui passent au début ou pendant son stream.

Il y a néanmoins deux choses à retenir sur l’affilié, Twitch collecte 50 % des revenus des abonnements et ne procède au paiement que le 15 du mois suivant une fois un plafond (actuellement de 100 dollars) atteint. Les différentes sommes se cumulent sur une cagnotte en attendant le versement.

Enfin le statut de partenaire, beaucoup plus difficile à atteindre et plus délicat à estimer puisqu’il est possible pour les plus gros streamer de négocier avec la plateforme les différentes conditions. Il ne faut pas non plus oublier qu’à ce stade, les joueurs peuvent être sponsorisés par des marques ou encore recevoir de l’argent pour faire de la publicité pour tel ou tel jeu.

