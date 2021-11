Zelda Breath of the Wild : il jette une bombe à un Octorok qui la renvoie avec un timing parfait

Un joueur malchanceux de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a partagé la mésaventure qui lui est arrivée. Attaqué par un Octorok agressif, il a voulu lui lancer une bombe pour s’en débarrasser. Seulement voilà, l’Octorok lui a renvoyé la bombe avec un timing parfait.

Les joueurs de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ont toujours de nouvelles surprises quand ils explorent le royaume d’Hyrule. Entre les glitchs comme celui qui permet de voler tellement vite que Ganon ne peut pas apparaître et les morts malchanceuses et inattendues, le jeu en monde ouvert de Nintendo arrive encore à nous surprendre depuis sa sortie en 2017.

Link dans Zelda Breath of the Wild – Crédit : Nintendo

Un joueur ne s’attendait pas du tout à ce qui allait lui arriver quand un Octorok l’a soudainement attaqué. Dans les jeux Zelda, les Octoroks sont des ennemis en forme de pieuvre. Il existe plusieurs formes d’Octoroks dans Breath of the Wild, mais ils crachent tous des rochers pour attaquer Link. Plusieurs méthodes sont possibles pour s’en débarrasser. Ils peuvent notamment être éliminés à distance avec un arc ou une bombe.

Cet Octorok a réussi à parer l’attaque de Link

L’utilisateur « u/buuuug527 » a partagé la vidéo de son aventure sur Reddit. Il était en train de sprinter quand il s’est soudainement fait attaquer par un Octoflot, l’une des formes de l’Octorok. Il s’est accroupi le temps de laisser Link récupérer son endurance. Le joueur a ensuite eu l’idée de lancer une bombe sphérique sur la créature.

Néanmoins, le timing du lancer de la bombe était tellement parfait que ça ne s’est pas déroulé comme prévu. Grâce au moteur physique du jeu particulièrement poussé, l’Octorok a réussi à renvoyer la bombe avec le rocher qu’il a craché au bon moment. Bien entendu, la bombe a été renvoyée directement sur le pauvre Link avant d’exploser. Le joueur n’a pas eu le temps de réagir tellement cette situation était inattendue.

À en croire les commentaires des autres joueurs, ce n’est pas courant qu’un Octorok réussisse à parer une attaque. Un utilisateur a notamment déclaré que : « ce jeu ne se termine jamais, je le jure. Je ne savais même pas que c’était possible ». En tout cas, les joueurs de Zelda Breath of the Wild ne risquent pas de s’ennuyer. Ils découvrent régulièrement de nouvelles choses dans le royaume d’Hyrule. Récemment, un joueur a même trouvé un glitch de la bombe à distance qui lui permet de faire voler Link sans consommer sans endurance et sans utiliser le parapente.

Source : Screen Rant