Zephyrus Duo 15 SE : le notebook gaming dual-screen d’Asus passe aux CPU et GPU next-gen

Crédit : ASUS

A peine annoncés par AMD et NVIDIA, les nouveaux processeurs Ryzen 5000 mobiles du premier et RTX 3080 Mobile du second sont embarqués par Asus dans le ROG Zephyrus Duo 15 SE. Cet ordinateur portable gaming doté de deux écrans embarque donc ce qu’il se fait de mieux à l’heure actuelle niveau composants pour jouer.

Un ROG Zephyrus Duo 15 dopé aux hormones

Évolution du Zephyrus Duo 15 que nous avons testé il y a quelques mois, cette version SE en reprend le design général et la coque en alliage aluminium-magnésium, mais améliore l’écran principal de 15,6 pouces. Deux versions de celui-ci sont proposés : une première compatible 4K 120 Hz, et une seconde Full HD avec un taux de rafraichissement de 300 Hz pour les joueurs exigeants. Dans les deux cas, la dalle IPS bénéficie d’un taux de rafraichissement de 3 ms et d’une certification Pantone, garante d’une excellente restitution des couleurs.

L’écran secondaire tactile, ou ScreenPad Plus, reprend les caractéristiques du précédent Zephyrus Duo 15 SE : définition de 3840 x 1100 pixels et dalle IPS à 60 Hz, avec une prime une couverture à 72% de l’espace colorimétrique NTSC. Une seconde version est également proposée, avec des caractéristiques identiques à part la définition qui tombe à 1920 x 550 pixels.

Crédit : ASUS

Côté composants, Asus utilise une GeForce RTX 3060, 3070 ou 3080 Mobile selon les versions, et un processeur Ryzen 7 5800H ou Ryzen 9 5900HX pour donner vie à son Zephyrus Duo 15 SE. Avec le ROG Boost, le GPU peut consommer jusqu’à 115 watts, avec une réserve de 15 watts supplémentaires via la technologie Dynamic Boost, lui permettant de fonctionner jusqu’à 1645 MHz. Le CPU bénéficie quant à lui d’une enveloppe de puissance de 50 watts quand le GPU est actif, et jusqu’à 90W lorsqu’il est utilisé seul.

Asus a fait le choix de souder 16 Go de mémoire DDR4-3200 directement sur la carte mère, tout en laissant la possibilité d’ajouter 16 Go supplémentaires grâce à un slot SoDimm. Le stockage est confié à deux SSD M.2 NVMe de 512 Go ou 1 To, montés en RAID 0. L’ensemble est refroidit par un système très bien conçu, version améliorée du AAS (Active Aerodynamic System) Plus présent sur le Zephyrus Duo 15. Asus a en particulier optimisé le design des pales des ventilateurs, permettant d’améliorer de 13% le flux d’air par rapport à la génération précédente.

Une connectique et des caractéristiques complètes

Le Zephyrus Duo 15 SE est aussi complet niveau connectique que le modèle précédent, avec 4 ports USB 3.2 Gen2 dont deux de Type-C (l’un d’entre eux étant compatible DisplayPort 1.4 et PowerDelivery), une sortie HDMI 2.0b, un connecteur RJ45, un lecteur de cartes mémoires et un connecteur audio (combo in/out). La partie réseau n’est pas en reste avec une compatibilité WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Enfin, la partie audio compatible Dolby Atmos a été peaufinée : quatre haut-parleurs sont intégrés.

Terminons par le clavier chiclet rétro-éclairé : de type n-key, celui-ci est toujours de qualité avec une course des touches de 1,4 mm. La batterie affiche enfin une capacité de 90 Wh, avec une charge de 50% en 30 minutes grâce au chargeur de 240W ou 280W inclus, et la possibilité de recharger via le port USB-C (100W max). Attendu pour février, le ROG Zephyrus Duo 15 SE d’Asus n’a pas encore de prix officiel.