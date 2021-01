AMD dévoile ses Ryzen 5000 mobiles : 13 modèles, majoritairement en Zen 3

On les attends depuis de nombreuses semaines déjà, les nouveaux processeurs Ryzen 5000 mobiles ont enfin été officialisés par AMD à l’occasion d’une keynote diffusée au cours du CES 2021. Pandémie oblige, l’évènement est cette année totalement virtuel.

Crédit : AMD

Les Ryzen 4000 Mobiles avaient déjà apporté un gain sensible en matière de performances par rapport à la génération précédente. Avec ces nouveaux Ryzen 5000 Series mobiles, AMD apporte l’architecture Zen 3 aux ordinateurs portables, avec un gain annoncé pouvant atteindre 16% en multi-threads et jusqu’à 14% en single-thread.

Crédit : AMD Crédit : AMD

13 nouveaux processeurs Ryzen mobiles

Concrètement, ce sont 13 nouveaux processeurs mobiles qui font leur apparition chez AMD, dont 10 en architecture Zen 3. Les trois modèles mobiles restants reprennent l’architecture Zen 2, mais intègrent pourtant la gamme Ryzen 5000 Mobile : de quoi hélas apporter un peu de confusion dans la tête des consommateurs…

Modèle Cœurs/Threads Fréquences Boost /Base (GHz) Cache (Mo) TDP (Watts) Architecture AMD Ryzen 9 5980HX 8C/16T Jusqu’à 4.8 / 3.3 GHz 20 45+ Zen 3 AMD Ryzen 9 5980HS 8C/16T Jusqu’à 4.8 / 3.0 GHz 20 35 Zen 3 AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T Jusqu’à 4.6 / 3.3 GHz 20 45+ Zen 3 AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T Jusqu’à 4.6 / 3.0 GHz 20 35 Zen 3 AMD Ryzen 7 5800H 8C/16T Jusqu’à 4.4 / 3.2 GHz 20 45 Zen 3 AMD Ryzen 7 5800HS 8C/16T Jusqu’à 4.4 / 2.8 GHz 20 35 Zen 3 AMD Ryzen 5 5600H 6C/12T Jusqu’à 4.2 / 3.3 GHz 19 45 Zen 3 AMD Ryzen 5 5600HS 6C/12T Jusqu’à 4.2 / 3.0 GHz 19 35 Zen 3 AMD Ryzen 7 5800U 8C/16T Jusqu’à 4.4 / 1.9 GHz 20 15 Zen 3 AMD Ryzen 7 5700U 8C/16T Jusqu’à 4.3 / 1.8 GHz 12 15 Zen 2 AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T Jusqu’à 4.2 / 2.3 GHz 19 15 Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U 6C/12T Jusqu’à 4.0 / 2.1 GHz 11 15 Zen 2 AMD Ryzen 3 5300U 4C/8T Jusqu’à 3.8 / 2.6 GHz 6 15 Zen 2

Les modèles basés sur l’architecture Zen 3 possèdent tous 6 ou 8 coeurs, avec SMT bien entendu. Les fréquences Boost grimpent jusqu’à 4,8 GHz pour les processeurs les plus véloces, avec des TDP de 45 watts ou plus. Les modèles les plus économes en énergie affichent quant à eux un TDP de 15 watts seulement. Notons au passage que les versions HX bénéficient d’un coefficient multiplicateur débloqué.

Crédit : AMD Crédit : AMD

Terminons par les performances attendues et annoncées pour ces nouveaux Ryzen 5000 mobiles : AMD indique que le Ryzen 7 5800U est sensiblement plus rapide qu’un Core i7-1185G7 (quad-core avec HT, 4,8 GHz max) que ce soit en bureautique ou en rendu 3D raytracing. Avec deux fois plus de coeurs, le contraire est quand même été étonnant.

Crédit : AMD Crédit : AMD

Le Ryzen 9 5900HX se montre de son côté plus performant qu’un Core i9-10980HK, que ce soit sous Cinebench R20 (single-thread), Passmark ou le test Physics de 3DMark Fire Strike. Ici, la comparaison est un peu plus judicieuse puisque les deux processeurs ont le même nombre de coeurs et un TDP équivalent. La fréquence de base du CPU Intel est toutefois inférieure à celle du 5900HX (2,4 GHz), mais il peut monter plus haut en fréquence (jusqu’à 5,3 GHz).

AMD annonce enfin que ces nouveaux processeurs Ryzen 5000 Mobile seront passivement employés par les fabricants : près de 150 produits sont attendus sur le marché dans les prochains mois.