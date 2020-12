Zoom : les appels vidéo sont une source d’angoisse lors du télétravail

Buffalo 7 a interrogé 2 066 travailleurs à domicile au Royaume-Uni. L’agence a découvert que 83% des sondés ont déclaré qu’avoir des problèmes techniques et de ne pas savoir comment les résoudre était leur plus grand déclencheur d’anxiété sur Zoom.

Vidéoconférence sur Zoom – Crédit : Charles Deluvio / Unsplash

Zoom est la principale application utilisée lors du télétravail pour les vidéoconférences ou les cours en ligne pour les étudiants. Récemment, Google s’est attaqué à Zoom et Slack en regroupant les appels vidéo et le chat dans Gmail pour les utilisateurs professionnels. Pour favoriser le télétravail, Skype permet désormais également une vue en grille jusqu’à 12 personnes. Même Facebook a mis à jour ses Messenger Rooms pour accueillir jusqu’à 50 personnes.

Devoir passer des appels vidéo sur Zoom peut ne pas être très naturel. Buffalo 7 a découvert que certaines tâches suscitent plus d’anxiété que d’autres. On peut par exemple citer les présentations (42 %), les entretiens (25 %), les rencontres avec les clients (15 %) ou encore les réunions entre collègues (15 %). Alors que certaines personnes vont préférer les appels vidéo, ceux-ci peuvent ajouter une pression supplémentaire dans certaines situations.

Quels sont les principaux facteurs qui engendrent de l’anxiété sur Zoom ?

Selon 76 % Britanniques interrogés, un appel vidéo sur Zoom les rendrait plus anxieux que les appels téléphoniques. De plus, 48 % trouvent que les réunions sur Zoom sont plus stressantes que les réunions en présentiel.

Buffalo 7 a réalisé une infographie qui regroupe les 10 problèmes les plus fréquents qui peuvent engendrer de l’anxiété lors d’un appel sur Zoom. En haut de la liste avec 83 %, on retrouve le fait d’avoir des problèmes techniques et de ne pas savoir comment les résoudre.

Parmi les autres facteurs communs, on peut citer l’incapacité à lire efficacement le langage corporel (67 %), le sentiment de ne pas avoir été entendu (56 %), recevoir un appel sans avoir eu le temps de se préparer (41 %) et les préoccupations concernant le caractère non professionnel de votre arrière-plan (34 %).

Les principaux déclencheurs d’anxiété lors de vidéoconférences sur Zoom – Crédit : Buffalo 7

Source : buffalo7