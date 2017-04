Final Fantasy VII : il monte au niveau 99 avant le premier boss

Atteindre le niveau 99 avant de combattre le premier boss de Final Fantasy VII. C’est le défi qu’a relevé le streameur CirclMastr.

Sur un forum qu’il fréquentait, un autre membre nommé Dick Tree, avait avancé qu’il allait cet exploit. Sans aucune nouvelle du monsieur, CirclMastr explique à Kotaku qu’il en a « eu marre d’attendre, et compte tenu de mon palmarès en matière d’accomplissements insensés, j’ai décidé que je pourrais faire tout ça avant qu’il daigne terminer. »



Cet épisode date de janvier 2015. Durant deux ans, le joueur a « farmé », selon l’expression consacrée, soit monté son niveau en multipliant les combats. Problème, les ennemis de bas niveaux ne rapportent de moins en moins de points d’expérience au fur et à mesure que le héros gagne des niveaux. Il aura donc fallu 500 heures de jeu à CirclMastr pour atteindre le fameux niveau 99, soit cinq fois le compteur maximal du jeu qui est resté bloqué à 99 heures et 59 minutes.



Autant dire que le Scorpion Gardien, premier boss de FFVII, n’a été qu’une formalité.



CirclMastr ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Son prochain défi concerne Final Fantasy VI. Il envisage de reproduire la même technique en montant son héroïne, Tera, au niveau 99 avant d’affronter Ymir.