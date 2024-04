Silent Hill 2 : c’est officiel, l’annonce de la date de sortie est imminente

© Konami

Voilà des années que les fans de Silent Hill attendent un nouvel épisode à la hauteur des plus grands titres de la saga. Ils ne seront pas servis dès cette année, puisque Silent Hill : Townfall et f sont toujours en développement.

En revanche, les joueurs pourront se (re)plonger dans l’histoire culte de Silent Hill 2 grâce au remake de Bloober Team d’ici quelques mois. Le dirigeant du studio polonais évoque justement l’avancement de la production et la date de sortie du jeu d’horreur.

En début d’année, PlayStation assurait que Silent Hill 2 Remake paraîtrait bien sur PS5 en 2024. De quoi rassurer le public, sauf que, un peu plus de trois mois plus tard, le titre n’a toujours pas la moindre fenêtre de sortie.

À lire aussi > Silent Hill 2 Remake : victoire pour les fans, le visage de James modifié par le studio

Bonne nouvelle, le PDG de Bloober Piotr Babieno, qui avait tenté de regagner la confiance des joueurs après la diffusion de la dernière bande-annonce de Silent Hill 2, assure que la date de sortie sera bientôt révélée.

« Nous en sommes aux dernières étapes du travail sur Sillent Hill 2. Nous espérons que la date de sortie et les plates-formes sur lesquelles le jeu apparaîtra seront bientôt dévoilées », indique le PDG dans le rapport annuel de l’année 2023 de Bloober Team.

Selon GameStop, Silent Hill 2 devrait sortir en fin d’année. La décision d’annoncer ces informations se trouve désormais entre les mains de Konami et peut-être de Sony, qui apprécierait certainement que cela se fasse lors d’un State of Play. Pour l’heure, le jeu est prévu sur Steam et PS5, mais si l’on en croit Piotr Babieno, il pourrait bien arriver sur un autre support.

Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous comptez jouer, il faudra avoir le cœur bien accroché. Silent Hill 2 s’annonce extrêmement malsain comme sa description par l’ESRB le laisse penser. Attendez-vous à voir des personnages empalés ou encore des ennemis dont les parties du corps sont cousues ensemble.