GTA 5 : dans ce DLC annulé, Trevor devenait James Bond

Steve Ogg, qui prête ses traits et sa voix à Trevor, nous apprend qu’un DLC de GTA 5 a été annulé dans lequel le personnage se transformait en agent secret. Un contenu additionnel appelé Agent Trevor dans lequel il était l’équivalent psychopathe de James Bond.

Le doubleur de Trevor dévoile qu’un DLC de GTA 5 a été abandonné dans lequel le personne devenait un agent secret

Ce DLC appelé Agent Trevor faisait partie d’une trilogie où le personnage finissait dans l’espace

Le doubleur ne précise pas les raisons de cette annulation

Depuis plusieurs semaines, les fans de GTA se délectent de la première bande-annonce du futur épisode, le sixième. Mais l’actuel opus continue de rassembler les foules avec GTA Online qui a constamment droit à des ajouts. Mais saviez-vous qu’un gros DLC de GTA 5 transformant Trevor en agent secret a été annulé par Rockstar ? C’est ce que Steven Ogg, l’acteur qui lui prête ses traits et sa voix, a révélé.

Un DLC appelé Agent Trevor abandonné par Rockstar

Steven Ogg a donné quelques détails supplémentaires sur ce DLC annulé lors d’une session de questions-réponses sur les jeux en monde ouvert. “Trevor devait être sous couverture, il travaillait pour les autorités fédérales” révèle l’acteur. Il ajoute : “Nous avons tourné quelques scènes avec James Bond Trevor. Il est toujours un peu stupide mais il fait de son mieux pour faire semblant d’être [un agent secret]. On a tourné quelques trucs et puis ça a disparu, [Rockstar] ne l’a pas fait, ils n’ont pas donné suite”.

Ce DLC, appelé Agent Trevor, était l’un des épisodes d’une trilogie abandonnée composée d’Apocalypse zombie et d’Invasion extraterrestre. Le psychopathe de GTA 5 aurait donc dû terminer son histoire par un voyage dans l’espace avant que Rockstar n’abandonne ses plans. Le projet a été évoqué en 2013 avant que son annulation ne soit confirmée en 2017.

GTA 6 arrivera en 2025 sur PS5 et Xbox Series

Bien évidemment, l’annulation de contenus additionnels n’a rien d’inédit dans le milieu du jeu vidéo. Rockstar a ses raisons d’abandonner un tel projet. Heureusement, les fans pourront se consoler avec du neuf grâce à GTA 6 plus d’une décennie après la sortie de l’épisode actuel.

GTA 6 (PS5, Xbox Series) est prévu pour 2025 sans date précise et il promet d’être parfait puisque Strauss Zelnick, dirigeant de Take-Two qui édite le jeu, explique que Rockstar vise “la perfection”. L’homme a précisé que “lorsque nous estimerons que nous avons optimisé notre créativité, ce sera le moment de le sortir”.

La sortie de GTA 6 approche donc à grands pas et pour éviter les fuites, Rockstar demande même à ses équipes de ne plus travailler en télétravail et de venir sur place pour finaliser le hit annoncé.