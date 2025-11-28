🚨Black Friday : ces tablettes sont à petit prix sur AliExpress, dépêchez-vous !

Le Black Friday suit son cours sur AliExpress avec son lot de grosses réductions, notamment sur les tablettes. Voici une sélection des offres les plus intéressantes à l’approche de Noël et de la saison des cadeaux.

Difficile de s’y retrouver parmi l’avalanche de promotions proposées par les sites marchands pendant le Black Friday. De nombreux produits sont bradés, notamment dans les rayons les plus geeks. Pour vous aider à y voir plus clair, la rédaction vous prépare des listes thématiques de produits bradés.

Après les trottinettes, les smartphones ou encore les aspirateurs, notre sélection du jour se focalise sur les tablettes dont les tarifs s’effondrent sur AliExpress pendant l’évènement promotionnel de fin d’année. Comme d’habitude sur le site chinois, les réductions initiales s’additionnent avec des coupons promo qui permettent de rendre l’addition encore moins salée.

Voici sans plus tarder les meilleures offres de tablettes proposées sur la plateforme d’e-commerce pendant le Black Friday.

Grosses promotions sur les tablettes pendant le Black Friday d’AliExpress

La Redmi Pad 2 à 112€ au lieu de 148€ grâce au coupon FRBF18.

La Redmi Pad Pro à 167€ au lieu de 206€ grâce au coupon BFFR20.

La Xiaomi Pad 7 Pro à 317€ au lieu de 591€ grâce au coupon BFFR60.

La Xiaomi Pad 7 à 236€ au lieu de 289€ grâce au coupon BFFR30.

La OnePlus Pad 3 à 357€ au lieu de 485€ grâce au coupon BFFR60.

La OnePlus Pad 2 à 341€ au lieu de 402€ grâce au coupon BFFR60.