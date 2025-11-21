Black Friday AliExpress : des prix exceptionnels sur de nombreux aspirateurs, ne tardez pas !

Le Black Friday est une opportunité pour s’offrir du nouveau matériel de pointe sans se ruiner. Sur AliExpress, les aspirateurs ont droit à de jolies promotions. Découvrez notre sélection des meilleures offres.

La foire aux bonnes affaires est déjà bien entamée sur AliExpress. Désormais, les promotions surgissent plusieurs jours avant le point culminant du Black Friday qui aura lieu vendredi prochain. Toujours est-il qu’il est difficile de trouver son chemin au milieu de l’avalanche d’offres toutes plus alléchantes les unes que les autres. Pour vous aider dans vos emplettes, la rédaction s’efforce de mettre en exergue les réductions les plus intéressantes.

Dans cet article, nous ferons un focus sur les aspirateurs dont les prix sont régulièrement cassés par le détaillant chinois. Et une fois n’est pas coutume, de nombreux modèles sont bradés pendant le Black Friday. Aspirateurs laveurs, aspirateurs robots, aspirateurs balais… Il y a l’embarras du choix !

Pour information, vous pouvez cumuler les réductions de base avec des coupons promo sur AliExpress. Un moyen de faire encore plus d’économies. Ces coupons sont toutefois en quantité limitée, il faut donc ne pas trop tergiverser.

❗Les meilleures offres à saisir sur les aspirateurs pendant le Black Friday d’AliExpress

Le Roborock Flexi à 193€ au lieu de 499€ (-20€ supplémentaires avec le coupon BFFR20).

Le Roborock Qrevo Pro à 426€ au lieu de 599€ avec le coupon promo BFFR60

Le LEFANT M3L à 224€ au lieu de 276€ (-30€ supplémentaires avec le coupon BFFR30).

Le Tineco Floor ONE S7 à 330€ au lieu de 399€.

Le Tineco Floor ONE I6 à 251€ au lieu de 399€

Le Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum à 162€ au lieu de 199€ (-20€ supplémentaires avec le coupon BFFR20).

Le JONR P20 Pro à 202€ au lieu de 264€ avec le coupon BFFR30.