150 Go pour moins de 10 €/mois, ne passez pas à côté du meilleur forfait du moment !

Profitez de l’offre Cdiscount à 9,99 €/mois

Alors que ces dernières semaines, les opérateurs historiques n’ont de cesse de casser les prix, c’est bien Cdiscount qui propose désormais le meilleur forfait à moins de 10 euros. En effet, pour tout juste 9,99 €/mois, vous avez accès à une enveloppe de 150 Go en 4G. Avec une telle enveloppe de data, vous ne serez absolument jamais à court de données Internet. Enfin, il s’agit évidemment d’une formule sans engagement. Sinon, l’infrastructure réseau utilisée pour ce forfait est celle de Bouygues Telecom. Vous n’aurez donc pas de souci à vous faire de ce côté.

Pour ce prix, vous pouvez également compter sur les appels, SMS et MMS en illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM. D’autre part, ce forfait comprend 14 Go utilisables à l’étranger. Parmi les destinations concernées on retrouve 27 pays d’Europe et 8 destinations en Outre-mer. Et comme si cela ne suffisait pas, la carte SIM triple découpe est à seulement 1 euro contre 10 euros chez la majorité des concurrents.

Pour finir, si vous étiez chez un autre opérateur, il est possible de conserver votre numéro de téléphone en arrivant chez Cdiscount Mobile. Pour ce faire, il vous suffit de transmettre votre code RIO au moment de la souscription. Vous pouvez retrouver ici notre tutoriel pour vous aider à réaliser vos démarches.

Que contient le forfait Cdiscount Mobile à 9,99 €/mois ?

Voici tout ce qu’il faut retenir sur ce forfait mobile à moins de 10 euros.

Forfait sans engagement à 9,99 €/mois

150 Go de data en 4G utilisables en France (réseau Bouygues Telecom) + 14 Go pour l’étranger (UE+DOM)

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM triple découpe à 1 euro

