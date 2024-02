Meilleur forfait mobile pas cher à moins de 10 euros : lequel choisir en 2024 ?

Pour un peu moins de 10 €, il est possible de trouver des abonnements mobiles tout à fait corrects. Ils vous permettent de profiter d’une communication illimitée et d’une enveloppe de data internet honnête. Voici tous les meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 euros.

Notre top 3 des meilleurs forfaits

Nombreux sont ceux qui n’ont pas besoin d’avoir une connexion internet en permanence sur leur smartphone. C’est peut-être votre cas. C’est pourquoi les opérateurs mobiles, qu’ils soient historiques ou des MVNO, proposent des forfaits de taille moyenne adaptées à une utilisation classique. Bien souvent, il faut choisir entre la qualité et la quantité. Si Sosh ne propose que 20 Go dans son forfait à 9,99 € / mensuels, il ne faut pas oublier qu’il s’agit de la filiale d’Orange. Elle s’appuie donc sur les mêmes infrastructures, considérées comme les meilleures dans la téléphonie mobile.

D’autres, bien souvent des MVNO, vous proposent un nombre conséquent de Go au détriment d’un SAV moins qualitatif. Mais si vous priorisez la qualité, d’autres comme Orange et SFR proposent un nombre de Go moindre pour une infrastructure réseau théoriquement plus qualitative. C’est à vous de voir. Après notre comparatif sur les meilleurs forfaits à moins de 5 €, voici notre sélection des meilleurs forfaits mobiles les moins chers.

Sosh 20 Go à 9,99 € / mois, le forfait le plus qualitatif

La filiale low cost d’orange propose depuis longtemps ce forfait à 9,99 € / mois. Il est doté de 20 Go en 4G / 4G+ et n’est donc pas très bien fourni en terme de data internet. Néanmoins, vous profitez des très bonnes installations d’Orange qui vous garantissent un confort de navigation très appréciable. Bien évidemment, à ce prix, les appels, SMS et MMS sont illimités, depuis la France métropolitaine, l’Europe et les territoires d’outre-mer.

De même, si vous êtes à l’étranger, dans un pays de l’Europe géographique (excepté la Suisse), vous profitez de 15 Go maximum d’internet (déduits des 20 Go habituels). Vous avez le choix entre une carte SIM ou eSIM selon la compatibilité de votre téléphone.

YouPrice Le FIRST 111 Go à 9,99 € / mois, pour faire le plein de data à prix honnête

C’est le forfait qui possède le plus de Go d’internet de cette liste. Avec la bagatelle de 111 Go d’internet, vous pouvez surfer sans vous soucier du nombre restant de données. De même, vous pouvez vous adonner à du streaming en ultra haute-définition sans risquer le hors-forfait, et même jouer à des jeux en ligne sur votre mobile. On regrette toutefois l’absence de prise en charge 5G puisque le forfait est limité à de la 4G. Bien évidemment, vous disposez des appels sans limite de temps et d’aucun plafond pour la messagerie textuelle.

Depuis la France Métropolitaine, les DOM-TOM et l’Europe, vous disposez de 16 Go / mois déduis de l’enveloppe globale. Pour ce qui est de la communication, tout reste illimité. YouPrice s’appuie sur les antennes SFR pour cette offre. Le prix est de 9,99 € mensuels pendant 2 mois, mais passe à 11,99 € ensuite. Elle est cependant sans engagement. Vous pouvez l’arrêter après deux mois. Le MVNO commercialise également une variante avec réseau Orange.

Alternative YouPrice Le FIRST (Orange) à 9,99 € / mois (2 mois)

YouPrice commercialise le même forfait, mais en s’appuyant sur le réseau Orange, au lieu de celui de SFR. C’est exactement la même offre, avec des caractéristiques similaires : 111 Go d’internet, appels et SMS illimités avec 16 Go d’internet à l’étranger. Toutefois, au lieu de passer à 11,99 € après deux mois, celui-ci augmente pour atteindre 12,99 €.

B&You 10 Go à 6,99 € / mois, le forfait pas cher

Si vous n’êtes pas vraiment intéressé par le nombre de Go par mois, dirigez-vous vers la filiale low cost de Bouygues Télécom, B&You. Vous pouvez profiter d’une offre à 6,99 € / mois pour 10 Go de data internet en 4G. Cela peut paraître dérisoire en 2024, mais en fixant quelques limites, cela pourrait suffire pour regarder des vidéos sur YouTube. Privilégiez la 720p afin d’éviter de vous retrouver à sec trop vite, et désactiver les mises à jour d’application automatiques pour les faire une fois connecté à un wifi. A l’étranger et dans les territoires d’outre-mer, vous bénéficiez du même nombre de Go.

Bien sûr, les appels et SMS sont déjà illimités à ce prix. Vous ne serez aucunement gêné par une limite de communication.

RED 10 Go à 6,99 € / mois, l’alternative à B&You

Si vous préférez SFR, sa filiale low-cost RED commercialise elle aussi 10 Go en 4G au même prix que l’abonnement B&You. Caractéristique intéressante, vous pouvez profiter de 11 Go (donc 1 Go supplémentaire de l’enveloppe initiale) à l’étranger dans les territoires d’outre-mer ou dans les pays géographiquement européens (hors Suisse et Andorre). Pour le reste, vous pouvez appeler vers les DOM-TOM et l’Europe (toujours excepté Suisse et Andorre) sans limite de temps. La messagerie textuelle est aussi dépourvue d’un quelconque plafond.

A noter qu’il s’agit d’un forfait entièrement personnalisable. Vous pouvez choisir le nombre de Go, de prendre l’option 5G ou non et de choisir une extension de Go à l’étranger comprenant cette fois-ci Suisse et Andorre. Vous avez également un vaste choix de smartphones, de l’entrée de gamme au plus haut de gamme comme l’iPhone 15 Pro.

Cdiscount Mobile 80 Go à 9,99 € / mois, le bon rapport qualité / prix

Cdiscount Mobile vous propose 80 Go de données internet en 4G. Le MVNO utilise les infrastructures du réseau Bouygues Télécom pour proposer à ses clients une offre tout à fait correcte pour les utilisateurs intensifs. En effet, vous pouvez vous adonner à du streaming en 4K Ultra HD sans souci et jouer à vos jeux favoris en ligne sans risquer un hors forfait. Il faudrait vraiment utiliser sans cesse les données mobile pour dépasser 80 Go.

Pour le reste, vous avez évidemment les appels et la communication textuelle illimités. Sur les 80 Go, vous pouvez en utiliser 14 parmi 30 destinations dont la Norvège, l’Islande ou encore le Liechtenstein, sans oublier les territoires français d’outre-mer comme les Antilles.

Lyca Mobile 20 Go à 5,99 € / mois, le très bon rapport qualité / prix

En s’appuyant sur le réseau Bouygues Télécom, Lyca Mobile commercialise des abonnements à très bon prix. La particularité est que la 5G est incluse d’office dans tous les forfaits Lyca. Ce petit forfait à 20 Go pour 5,99 € mensuels n’est donc pas une exception et vous pouvez ainsi profiter d’une enveloppe honnête pour écouter de la musique en streaming ou regarder des films et séries lorsque vous êtes en déplacement. Nous vous conseillons de vous limiter à de la Full HD afin d’économiser vos data. Etre en permanence en 4K risque de brûler votre réserve très vite. Il n’y a aucun plafond concernant la communication vocale ou textuelle.

Lyca Mobile 80 Go à 7,99 € / mois, l’offre imbattable du moment

Il s’agit sans doute de la meilleure offre du moment. Vous profitez d’une grosse enveloppe de data internet au prix dérisoire de 7,99 €. Avec 80 Go, peut de chance de se retrouver en hors forfait. Vous pouvez en utiliser 7,40 au sein de toute l’Union Européenne. Vous pouvez appeler vos amis et votre famille sans limite de temps. Il en est de même pour les messages texte, qui ne comportent aucun plafond.

Pour couronner le tout, la 5G est incluse. Vous avez même la possibilité de commander une eSIM pour votre téléphone portable. Cela permet de se débarrasser de la carte physique à insérer dans le port prévu à cet effet. Toutefois, ayez à l’esprit que cette offre ne dure que 30 jours.

🤔 Qu’est-ce qu’un MVNO ?

Un MVNO est un opérateur de réseau mobile virtuel qui ne dispose pas de ses propres infrastructures réseau. Pour pouvoir commercialiser leurs offres, ils achètent des communications en gros aux opérateurs historiques de leur choix comme SFR, Orange ou Bouygues Télécom. Ils proposent des tarifs considérablement moins élevés.

Toutefois, les MVNO ne sont pas inexpérimentés dans les offres de forfaits mobiles. Ils sont responsables de la qualité du service et s’occupent de fournir à leurs clients le réseau pour lequel ils ont payé. De même, ils maîtrisent les tenants et les aboutissants d’une offre de forfait mobile. Virgin Mobile a été le premier à s’essayer à cet exercice et a rencontré un franc succès avant le tsunami Free Mobile en 2012.

🛜 Combien de Data ai-je besoin ?

Cela va beaucoup dépendre de votre utilisation. Autrefois vendus à prix d’or, le gigaoctet d’internet ne vaut plus grand chose. De plus, avec le boom des MVNO, il n’est pas rare de voir des forfaits à petit prix proposer une grosse enveloppe de données internet. Si vous êtes un utilisateur intensif et que vous n’utilisez pas beaucoup le wifi, mieux vaut prévoir large. 50 Go d’internet pourraient être largement suffisant. Si vous avez une utilisation assez basique de votre smartphone, une simple enveloppe de 10 Go de data pour quelques vidéos en Full HD et des recherches Google seront largement suffisants.

📲 À qui s’adressent les forfaits mobiles de moins de 10 € ?

A un peu moins d’une dizaine d’euros, on peut déjà souscrire à un très bon forfait équipé d’une enveloppe internet élevée. En effet, certains dépassent la centaine de Go comme YouPrice, en s’appuyant sur le réseau SFR ou Orange. Ils s’adressent donc à ceux souhaitant un forfait low-cost tout en naviguant et en regardant des vidéos sans se soucier du nombre de données internet restant.

D’autres opérateurs mettent avant tout l’accent sur les appels illimités vers des pays étrangers hors Europe. Les Go d’internet sont relégués en second plan. Si vous avez de la famille en dehors de l’Union Européenne, cela peut-être un bon compromis. Lyca Mobile, par exemple, commercialise un forfait appels illimités vers certaines nations étrangères à moins de 10 €.

Si vous souhaitez changer d’opérateur pour une quelconque raison, vous voulez sans doute garder votre numéro de téléphone. En changer serait en effet embêtant puisqu’il vous faudra recréer toute votre liste de contacts et avertir vos proches de ce changement. L’ancien numéro sera donc remis sur le marché et quelqu’un d’autre le prendra à votre place. Pour palier à ce souci, n’oubliez pas d’avertir votre nouvel opérateur le désir de le garder. Pour cela, appelez avant le 3179 afin d’obtenir votre numéro RIO. L’opération ne prend en général qu’un seul jour ouvré.

A la réception de cette série de chiffre, il vous faudra le communiquer à votre nouvel opérateur qui s’occupera de faire le transfert de numéro de téléphone. Attention, certaines fois, il n’est malheureusement pas possible de le transférer. Votre opérateur devra vous avertir s’il est possible ou non. Dans ce cas, vous n’aurez pas d’autre choix que d’accepter un numéro de téléphone inédit.

