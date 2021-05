Aaron Taylor-Johnson jouera Kraven Le Chasseur dans un nouveau film

C’est LA nouvelle à laquelle personne ne s’attendait ! Après avoir enfilé le costume de Quicksilver, Taylor-Johnson sera donc Kraven Le Chasseur dans un nouveau projet inédit. Le comédien l’a emporté sur les autres noms avancés par l’équipe créative comme Brad Pitt ou encore Keanu Reeves. Reste à savoir comment le personnage parviendra à gagner en sympathie aux yeux du public. Pour le moment, on en sait peu sur le projet. Seule une date de sortie officielle est avancée : le 13 janvier 2023. D’ici-là, nul doute que le projet aura l’occasion de se dévoiler davantage.

Kraven, enfin sur grand écran ! – Crédit : Marvel Comics

Réalisé par J.C. Chandor, à qui l’on doit notamment A Most Violent Year, ce projet surprend autant qu’il suscite l’intérêt grandissant des fans du monde entier !

Un chasseur sans scrupules !

Si le film suit l’arc narratif du comic source, le projet pourrait être un bon condensé d’humour noir et d’ultra-violence. En effet, Kraven est ainsi présenté : « ce chasseur a traqué tous les animaux de la création. Pourtant, une proie lui échappe encore : Spider-Man ! Bien décidé à prouver qu’il est le maître, le Chasseur endosse le costume du héros et usurpe son identité après l’avoir envoyé six pieds sous terre » .

Non content d’apparaître à l’écran, Kraven ne sera pas un simple « invité » dans l’univers Marvel actuellement développé par Sony. En effet, c’est un projet 100% dédié au personnage qui est actuellement en développement. Soit les créatifs décideront de le présenter comme le méchant sanguinaire qu’il est, soit ils opteront pour un arc narratif expliquant sa vie et ses origines, pour redorer quelque peu son blason. Le mystère reste pour l’heure entier sur la question.

Kraven le Chasseur, de son vrai nom Sergei Kravinoff, est un aristocrate russe obsédé par la chasse au gros gibier. Il développe d’incroyables pouvoirs après avoir ingurgité un élixir du prêtre vaudou Calypso. Il est apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man #15 en 1964.

Tout cela donne l’eau à la bouche. Sachant que Taylor-Johnson aurait d’ores et déjà signé pour plusieurs films dans la peau du chasseur ! Nous avons désormais hâte d’en savoir davantage sur les intentions de Sony !

Source : Comicbook

Spider-Man : tous les films Sony bientôt disponibles sur Disney+