Rise of the Ronin pas cher : où précommander le jeu au meilleur prix ?

À quelques jours de la sortie de Rise of the Ronin, il est possible de précommander le jeu pour profiter de quelques bonus. Cet action-RPG, disponible en exclusivité sur Playstation 5, vous fera embarquer pour un voyage authentique au Japon du XIXème siècle. Découvrez où acheter le prochain jeu du studio Team Ninja.

Décidemment, le mois de mars n’est pas en retrait au niveau des sorties. Le 20 mars, Alone in the Dark rejoindra le catalogue des jeux next-gen, suivi de près par Rise of the Ronin, qui est quant à lui attendu pour le 22 mars 2024, soit le même jour que Dragon’s Dogma II ou Princess Peach: Showtime!.

Cette exclusivité PS5 est un action-RPG, édité par Sony Interactive Entertainment et développé par Team Ninja. Le studio japonais notamment connu pour ses Souls-like à succès Nioh et Wo Long: Fallen Dynasty. Le titre nous plonge dans la peau d’un ronin, un samouraï sans maître, à une période charnière de l’histoire du pays du soleil levant, qui marqua la fin de l’époque féodale et le début d’une nouvelle ère. Si vous souhaitez faire quelques économies et profiter au passage de bonus de précommande, voici où acheter Rise of the Ronin moins cher et au meilleur prix.

Où précommander Rise of the Ronin au meilleur prix ?

L’exclu PS5 Rise of the Ronin est disponible en version digitale et physique au prix de 79,99 €, dans son édition standard. Il est possible de précommander le jeu chez un revendeur en ligne, ou bien directement sur le Playstation Store. Vous pouvez vous procurer Rise of the Ronin à un prix plus avantageux si vous l’acheter auprès d’un marchand avant sa sortie. En effet, Leclerc le propose par exemple au prix de 60,90 €, soit près de 20 € de moins que son prix initial.

Rise of the Ronin 60.90€ Voir 60.90€ Voir 61.99€ Voir 68.98€ Voir 68.99€ Voir 69.99€ Voir 78.03€ Voir 79.99€ Voir 79.99€ Voir Plus d’offres

Une édition numérique spéciale à 89,99 €, est également disponible, mais uniquement sur le Playstation Store. Cette dernière inclut les bonus suivants, en plus du jeu de base :

Un art book digital ;

La bande son numérique ;

Bâton de ninja d’Iga ;

Épées doubles de Toyokuni ;

Pack de tenue d’apparat japonaise ;

Pack d’armure de guerrier Bando.

Quels sont les bonus de précommande ?

© Playstation

Les joueurs qui commandent le jeu avant l’heure auront droit à plusieurs bonus de précommande. Ils pourront notamment profiter en avant première de quatre styles de combat :

Hayabusa pour le katana ;

Hayabusa pour le naginata ;

Nioh pour le katana ;

Aisu Kage pour le katana.

Ils débloqueront également le katana de ninja d’Iga, ainsi que l’armure de ninja d’Iga.

Rise of the Ronin, un jeu qui met l’accent sur l’action

Le jeu Rise of the Ronin, annoncé au State of Play, nous emmène au Japon en 1863, en plein Bakumatsu. Il s’agit de l’époque où le pays mit un terme à sa politique isolationniste pour s’ouvrir au monde. Les navires noirs occidentaux sont au frontière pour précipiter la fin du shogunat Tokugawa, soit trois siècles de règne oppressif. En plus de la guerre, le Japon est rongé par des épidémies meurtrières à cette époque. C’est dans ce contexte historique dramatique que le joueur commence son aventure. Vous incarnez un guerrier sans maître, également appelé “ronin”, bien décidé à tracer sa propre destinée.

© Playstation

Comme on peut le voir dans le trailer de gameplay, le système de combat de cet action-RPG promet de beaux duels, portés par un gameplay fluide et original, qui mettra vos réflexes à rude épreuve. Vous aurez à votre disposition un véritable arsenal, composé d’armes blanches comme le katana ou le naginata, ou encore d’armes à feu comme des pistolets et fusils. De plus, vous pourrez prendre le dessus sur vos adversaires en effectuant des contres et des esquives au bon moment. Vos alliés vous prêteront main-forte en combat, et il sera par ailleurs possible de les contrôler directement. Pratique pour enchaîner les combos, ou vous sortir d’une situation périlleuse. Le grappin ajoutera également de la diversité au gameplay. Il sera un allié utile en combat, et un outil indispensable pour l’exploration.

En plus des combats, qui revêtiront une place centrale dans le jeu, un vaste terrain de jeu vous attend dans Rise of the Ronin. En effet, vous pourrez explorer librement plusieurs villes iconiques du Japon, comme Kyoto ou Yokohama. Et en découvrir les décors somptueux à dos de cheval, en planneur, à pieds ou à la nage. De nombreuses quêtes annexes seront également de la partie. De plus, le jeu proposera un mode coop en ligne. En effet, il sera possible d’effectuer les missions de l’histoire principale à trois joueurs. À condition de disposer bien sûr d’un abonnement au Playstation Plus.