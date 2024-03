Helldivers 2 pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Helldivers 2 est le nouveau phénomène vidéoludique du moment. Mêlant action, stratégie et coopération, ce shooter multijoueur n’est pour l’heure disponible que pour les joueurs sur PC et Playstation 5. Sur cette page, on vous dit où acheter le jeu au meilleur prix.

Sorti depuis le 8 février 2024 sur PC et PS5, Helldivers 2 est un shooter coopératif à la troisième personne qui vous immerge dans la peau d’un soldat pour vivre toutes les sensations d’une guerre intergalactique. Il s’agit de partir à la conquête d’une planète afin de la débarrasser de ses occupants aliens. Une aventure à partager à quatre joueurs. Développé par Arrowhead Game Studios et édité par Sony Interactive Entertainment, le jeu est un carton sur Steam. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le mouvement, voici où acheter Helldivers 2 au meilleur prix.

Où acheter Helldivers 2 au meilleur prix ?

Helldivers est disponible au prix de 39,99 € sur PS5 en version digitale et physique. Il est disponible au même prix en version dématérialisée sur PC via la plateforme Steam. Le jeu est proposé à un prix relativement faible par rapport à la moyenne, qui se situe plus généralement dans la fourchette des 70-80 €. De quoi profiter d’une expérience jouissive pas chère !

Helldivers 2 sur PS5 39.99€ Voir 39.99€ Voir 39.99€ Voir 54.90€ Voir

Helldivers 2, un jeu de tir coopératif au succès phénoménal

Après le succès de Palworld, un autre jeu fait parler de lui en ce moment. Il s’agit de Helldivers 2, qui fait suite au premier volet sorti en 2015. Dans ce TPS coopératif, vous incarnez un soldat de la Super-Terre lourdement équipé, envoyé en territoire ennemi afin d’accomplir une mission suicide. Vous devez coloniser ou libérer l’une des nombreuses planètes du jeu en exterminant ses habitants extra-terrestres, qu’il s’agisse des Terminides ou des Automatons. Pour ce faire, vous pourrez compter sur un arsenal complet, mais également sur vos alliés. En effet, et bien qu’il soit jouable en solo, ce titre AA a été pensé pour être joué à plusieurs en coopération. Vous pouvez ainsi former une escouade de 4 joueurs maximum.

Par ailleurs, vous pouvez activer de nombreux stratagèmes grâce à vos vaisseaux stationnés en orbite. Comprenez par là des soutiens tactiques. Ces derniers vous permettront de larguer des bombes, d’utiliser des sentinelles mitrailleuses ou mortiers, des canons laser, ou encore des chiens de garde. Il vous incombera de choisir le plus adapté en fonction de chaque situation que vous rencontrerez.

À lire aussi : les méchas sont disponibles sur Helldivers 2, mais il faut passer par un mod.

© Playstation

Contrairement à beaucoup de jeux du même genre, Helldivers 2 pousse l’immersion au maximum. En effet, vous devez économiser vos munitions afin de ne pas vider vos chargeurs trop rapidement et vous retrouver à court de balles face à l’ennemi. Il faudra par ailleurs être précis dans vos tirs, puisque vous pouvez blesser, voire tuer vos alliés. De plus, les environnements de chaque planète sont différents et ajoutent de la difficulté à votre progression. Vous devrez par exemple vous accommoder aux spécificités de chaque terrain : la neige, la végétation, le sable, ou encore le brouillard. Comme si cela ne suffisait pas, le jeu compte pas moins de 9 niveaux de difficulté. Vous découvrirez de nouveaux éléments au fur et à mesure de votre progression, qui vous obligeront à adapter votre gameplay en conséquence.

Quoi qu’il en soit, action et ambiance second degré contribuent à faire de ce jeu la pépite vidéoludique du moment. Les développeurs ne s’attendaient pas à ce que leur jeu connaisse un tel succès. À la sortie du jeu, de nombreux joueurs ont pris d’assaut les serveurs. Ce qui a provoqué d’importants dysfonctionnements. Afin de palier ce problème, ils ont récemment augmenté la capacité des serveurs à 800 000 joueurs. Dernièrement, pas moins de 200 000 joueurs ont tenté de conquérir une planète, sans succès.