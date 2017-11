Duolingo propose enfin le chinois !

Le chinois est enfin disponible sur Duolingo. L’application vient tout juste d’ajouter le mandarin parmi sa liste de langues disponibles. Le chinois est la langue la plus parlée au monde, mais Duolingo ne proposait jusqu’ici aucun cours.



Duolingo est une application qui permet d’apprendre une nouvelle langue ou d’améliorer notre niveau dans une certaine langue. Si depuis 2011, Duolingo propose des langues telles que l’allemand ou l’espagnol, les cours de langues asiatiques étaient totalement absents. Ce n’est désormais plus le cas puisque depuis le mois de mai l’application propose des cours de japonais et depuis septembre des cours de coréen.



Le chinois était donc le grand absent de l’application. Duolingo a déclaré qu’il s’agissait de la langue la plus demandée depuis que l’application est en service. Duolingo a mis beaucoup de temps avant d’ajouter le chinois à cause de sa complexité. Il s’agit en effet de la langue la plus difficile à apprendre au monde. C’est une langue à tons ce qui signifie qu’un même mot peut avoir un sens différent en fonction de la prononciation.



Désormais, Duolingo propose 1 000 mots et 1000 caractères en chinois. L’application permet d’apprendre les bases de la langue. Bien entendu, pour mieux maitriser la langue des cours plus approfondis semblent préférables.

