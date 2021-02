Affaire GameStop : un investisseur donne des Nintendo Switch à un hôpital pour enfants

L’affaire GameStop qui est l’enseigne de jeux vidéo la plus populaire aux États-Unis remue les forums et les journaux dans le monde entier depuis déjà quelques jours. Sur Reddit, et plus particulièrement sur le sous-forum « WallStreetBets », des internautes ont acheté le titre de GameStop pour faire grimper l’action en Bourse et faire trembler Wall Street. Ces internautes devenus traders amateurs avaient deux objectifs en tête : s’enrichir et surtout tendre un piège aux investisseurs institutionnels. Ces derniers pratiquaient effectivement le « short selling », ou la vente à découvert, en attendant que l’action chute ce mois-ci.

Un investisseur particulier donne des Nintendo Switch à un hôpital pour enfants – Crédit : u/Lunar033 / Reddit

Des membres de la communauté WallStreetBets ont donc gagné des sommes d’argent plus ou moins importantes en fonction de leur investissement initial. Certains ont remboursé leur prêt étudiant, d’autres ont acheté une maison, une voiture, etc. L’utilisateur Reddit « Lunar033 » a profité de l’occasion pour « pay it forward », une expression anglaise qui pourrait se traduire par « donner à son prochain ».

L’hôpital pour les enfants du Minnesota a reçu 6 Nintendo Switch et plusieurs jeux

Lunar033 a partagé sur le sous-forum WallStreetBets de Reddit une photo de lui à l’hôpital pour les enfants du Minnesota aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il a fait don de six Nintendo Switch Lite ainsi que des accessoires et plusieurs jeux. Il a expliqué que : « je suis fier d’apporter ma contribution à notre bonne fortune en faisant un don de 6 Nintendo Switch et des jeux à l’hôpital pour enfants du Minnesota ». De nombreux internautes ont décrit Lunar033 comme étant le Robin des Bois des temps modernes. De plus, la photo laisse suggérer que les consoles et les jeux ont justement été achetés à GameStop, mais l’utilisateur ne l’a pas précisé clairement.

Grâce à sa portabilité et l’accessibilité de ses jeux, la Nintendo Switch est une console excellente pour les enfants et très pratique pour ceux qui sont hospitalisés. D’ailleurs, Nintendo est déjà en partenariat avec Starlight Children’s Foundation, une organisation à but non lucratif. Nous vous avons récemment présenté la Starlight Nintendo Switch Gaming Station qui vise à aider les enfants malades dans les hôpitaux en égayant leur quotidien.

Enfin, Lunar033 est loin d’être le seul internaute à donner une partie de ses gains. Un autre investisseur a récemment donné dix Nintendo Switch à un hôpital pour enfants au Texas. D’ailleurs, les ventes de la console ont dépassé celles de la 3DS en seulement quatre ans.

Source : Screen Rant