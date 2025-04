Air France va proposer des programmes Canal+ à ses voyageurs, mais pas à tout le monde

Les avions se piloteront-ils seuls dans quelques années ? © Pixabay

À l’occasion du festival CanneSeries qui se déroule du 24 au 29 mai, Canal+ et Air France signent un partenariat permettant à la compagnie aérienne de proposer une offre de divertissement plus important pour ses vols long-courriers.

A compter du 1er mai, ce sont uniquement les passagers des vols long-courriers qui auront accès à une centaine de programmes Premium français à une clientèle internationale. “Embarquer CANAL+ à bord de nos vols, c’est comme offrir un petit morceau de France à nos passagers” a déclaré Fabien Pelous, directeur de l’expérience client chez Air France.

Que pourra-t-on regarder sur les vols Air France ?

Attention, il ne s’agit pas là de disposer de toutes les chaînes du groupe Canal et de regarder ce qui vous chante en attendant l’atterrissage. Les clients disposeront d’un écran avec interface tactile accessible en 12 langues.

A partir du 1er mai, les voyageurs auront le choix entre une centaine de programmes de la branche Création Originale Canal+, diffusés en français et sous-titrés pour les personnes sourdes ou malentendantes. Ils pourront notamment regarder des séries comme “Cimetière Indien”, “D’Argent et de Sang” ou “Versailles”, mais aussi des émissions telles qu’”En Aparté” présentée par Nathalie Levy, des spectacles de Laura Felpin ou Roman Frayssinet. Ils auront également accès à des films et des documentaires consacrés au voyage, aux sciences et au sport, mais aussi à des programmes jeunesse pour occuper les enfants pendant les longues heures de vol.

D’après les informations mentionnées dans l’article de presse, une vingtaine de nouveaux contenus viendra renouveler l’offre chaque mois. Le catalogue sera également enrichi ultérieurement avec des titres présentés lors de l’édition 2025 du festival CanneSeries.

Et pour couronner le tout, Air France renouvelle ses écrans et va proposer un écran HD. Pour les cabines plus récentes, ce sera également écran anti-reflet avec une résolution 4K et le Bluetooth pour connecter vos propres écouteurs.