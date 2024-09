AirPods 4 : Apple introduit la réduction de bruit active mais pas sur tous les modèles

Il a fallu attendre plusieurs années pour voir Apple renouveler ses gammes d’écouteurs sans fil et c’est désormais chose faite avec les nouveaux AirPods 4. Mais petite surprise, la firme de Cupertino a dévoilé non pas un, mais deux modèles différents ! De plus, la réduction de bruit est enfin de la partie.

Apple vient de simultanément présenter les nouveaux iPhone 16 et les AirPods 4 lors de sa Keynote de rentrée. Si l’attente a été longue pour voir arriver ces écouteurs sans fil, les AirPods disposent de nombreuses améliorations par rapport à la génération précédente. Mais avant tout de chose, précisons que la marque vient de dévoiler deux paires différentes dont l’un avec la réduction de bruit active et l’autre sans. En effet, il existe quelques différences entre les deux appareils.

Voici les tarifs officiels :

AirPods 4 : 149 €

€ AirPods 4 (réduction de bruit active): 199 €

Deux modèles d’AirPods 4 avec la réduction de bruit

Sans surprise, le design des AirPods 4 reste sensiblement similaire à celui de la génération précédente, même si la firme annonce un confort supérieur. Comme attendu, les changements se font au niveau de la fiche technique avec l’arrivée de l’ANC (sur le modèle le plus onéreux), une autonomie accrue et une qualité audio améliorée. En effet, ces écouteurs disposent de la puce H2 identique à celle équipant déjà les AirPods Pro 2. Si l’Audio Spatial est toujours présent, il est désormais possible de profiter de l’Audio Adaptatif et du mode Transparence. Mais comme dit précédemment, la principale nouveauté se situe au niveau de la réduction de bruit active enfin disponible sur l’une des éditions.

Du côté du boîtier, nous retrouvons évidemment la charge par USB-C, le fabricant en ayant fini avec les ports Lightning. De même, la charge sans fil est également disponible. Pour le reste, l’esthétisme reste sensiblement similaire même si le produit est plus compact. Sinon, en matière d’autonomie, la marque annonce pour le moment une utilisation théorique de 30 heures. D’autre part, de ce qui a été dévoilé, le système de commandes reste identique aux AirPods 3 et il semblerait qu’il ne soit toujours pas possible de gérer le volume.

On note l’apparition de la fonction “Siri Interactions” qui permet de répondre d’un simple mouvement de tête par oui ou par non à l’assistant. Enfin, le volume de la musique va baisser automatiquement quand vous parlez avec une personne. Ils seront disponibles en magasin le 20 septembre.

À lire aussi : l’iPhone 16 officialisé, tout ce qu’il faut savoir

Les AirPods Pro font le plein de nouveautés en devenant des sonotones

Sinon, au niveau du casque Apple (AirPods Max), la marque n’a pas annoncé un nouveau modèle mais simplement l’arrivée de l’USB-C et de deux coloris (orange et violet). Cependant, les AirPods Pro (2e génération) ont le droit à toute une nouvelle série de changements. Tout d’abord, avec vos écouteurs et votre iPhone vous allez pouvoir vous-même réaliser un test d’audition en seulement 5 minutes ! Seul bémol, cette fonctionnalité n’a pas de date de sortie en France. Mais la principale évolution concerne les personnes malentendantes.

En effet, les AirPods Pro 2 embarquent une fonction d’aide auditive comme annoncé il y a plusieurs mois. C’est la mise à jour d’iOS 18 qui va apporter toutes les modifications.

À lire aussi : tout savoir sur Apple Intelligence