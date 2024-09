AirPods 4 pas chers : où les précommander au meilleur prix ? 

Longtemps attendue, la nouvelle génération d’écouteurs sans fil Apple a enfin été annoncée. Si de nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers mois, nous connaissons enfin les fiches techniques et les tarifs de ces modèles dont l’un intègre la réduction de bruit active. Découvrez où précommander les AirPods 4 au meilleur prix.

Cela faisait maintenant plusieurs années qu’Apple n’avait pas renouvelé sa gamme d’écouteurs sans fil. C’est désormais chose faite avec les nouveaux AirPods 4 que vient tout juste de présenter Apple lors de dernière conférence. Si le design reste quasiment inchangé, le fabricant a amélioré de nombreux points. Tout d’abord, ils sont plus endurants que par le passé, et surtout une des versions embarquent enfin la fameuse technologie à ANC qui équipe désormais presque tous les produits audio du marché. Il faut dire que l’absence de cette dernière était remarquée sur la génération précédente. En effet, elle était réservée à la version Pro. Dans tous les cas, voici où recommander les AirPods 4 moins chers et au meilleur prix.

À lire aussi : tout savoir des nouveaux iPhone 16

💰 Où acheter les AirPods 4 au meilleur prix ?

Précommander les AirPods 4 sur le site Apple

Si la version sans ANC est bien onéreuse que les AirPods 3, le modèle avec la réduction de bruit active est proposé à un tarif similaire de celui de son prédécesseur. Pour finir, les deux produits sont disponibles en précommande pour une sortie prévue le 20 septembre prochain.

AirPods 4 : 149 €

149 € AirPods 4 (réduction de bruit active) : 199 €

L’ajout d’une gravure reste gratuit sur le site officiel du fabricant. Enfin, peu importe la version achetée, vous pouvez profiter de 3 mois d’abonnement gratuits à Apple Music.

👉 Quelle est la fiche technique des AirPods 4 ?

Bien évidemment, les AirPods 4 améliorent de nombreux points par rapport à la génération précédente. Il faut dire que la dernière version en date de 2021, donc des progrès étaient attendus sur ce nouveau modèle. Tout d’abord, nous pouvons signaler l’apparition de fonctions comme “Siri Interactions” permettant de répondre par un simple mouvement de tête à une question posée par l’assistant. De même, le volume de la musique baisse automatiquement quand vous parlez avec quelqu’un. Dans tous les cas, la principale différence se situe au niveau de la réduction de bruit active. Voici une fiche technique détaillée.

Puce : H2

H2 Commandes : contrôles physiques

contrôles physiques Certification : IP54

IP54 Autonomie : 30 heures d’utilisation (20 heures avec ANC activée)

30 heures d’utilisation (20 heures avec ANC activée) Recharge : USB-C + MagSafe pour la version avec ANC

USB-C + MagSafe pour la version avec ANC Connectivité : Bluetooth 5.3

À lire aussi : voici ce qu’il faut savoir sur Google Intelligence