iPhone 16 officiel : une nouvelle ère de smartphones pour l’IA commence chez Apple

L’iPhone 16 est officiel ! Apple a présenté ce lundi le cru 2024 de son smartphone. Celui-ci apporte beaucoup à la table avec une nouvelle puce, deux nouveaux boutons et surtout les capacités d’Apple Intelligence à venir.

Crédit : Apple

Apple tenait ce lundi 9 septembre sa keynote 2024, intitulée “Glowtime” cette année. La firme à la pomme y a présenté ses nouveaux produits phares, notamment l’iPhone 16. Ce nouveau smartphone se décline comme d’habitude en quatre modèles : l’iPhone 16 de base, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Voici les capacités des deux premiers.

Quelle fiche technique pour l’iPhone 16 ?

Les modèles de base et Plus sont équipés de la puce A18 gravé en 3nm. 30 % plus rapide que celui de l’iPhone 15, ce processeur lui confère également une meilleure autonomie. Surtout, sa Neural Processing Unit permettra de proposer les capacités d’Apple Intelligence sur tous les modèles de cette année.

Cette puce permet l’utilisation d’un mode gaming avec des performances similaires à celles des modèles Pro de l’année dernière. Apple affirme ainsi que Assassin’s Creed Mirage sera jouable sur l’iPhone 16 de base.

La gamme iPhone 16 s’équipe d’un nouveau bouton

Le principal apport de l’iPhone 16 cette année, c’est le bouton “Camera Control” sur tous les modèles. Ce bouton tactile ultra-sensible offre des possibilités de contrôle avancées sur l’appareil photo comme :

Ouvrir l’appareil photo.

Passer du mode photo au mode vidéo et inversement.

Effectuer la mise au point automatique.

Prendre instantanément une photo.

Zoomer ou dézoomer.

L’iPhone 16 s’équipe également d’un capteur ultra-large, permettant d’être combiné avec le capteur principal pour obtenir grâce au traitement logiciel un capteur de 48 MP nommé “Fusion caméra”. Le placement côte à côte des capteurs permet de prendre des photos pour le casque Vision Pro.

Les modèles de base ont également droit au bouton Action introduit l’année dernière sur les modèles Pro. Pour rappel, celui-ci permet permet de lancer Siri, de prendre des photos, de scanner des documents ou de payer avec Apple Pay, entre autres.

Le prix de l’iPhone 16 ne change pas !

L’année dernière, Apple sortait l’iPhone le moins cher depuis le premier iPhone de 2007. En effet, Apple avait choisi de ne pas répercuter l’inflation sur son nouveau smartphone. Pourtant, les coûts de production de l’iPhone 15 avait augmenté de 10 % par rapport au 14 mais la pomme avait fait le choix d’absorber l’augmentation.

Et cette année, agréable surprise, Apple n’a toujours pas augmenté les prix ! Voici les prix de l’iPhone 16 annoncés en France :

iPhone 16 : 969 € (128 Go), 1099 € (256), 1349 € (512 Go)

iPhone 16 Plus : 1119 € (128 Go), 1249 € (256 Go), 1499 € (512 Go)

À titre de comparaison voici les prix des iPhone 15 en France :

iPhone 15 : à partir de 969 €

: à partir de 969 € iPhone 15 Plus : à partir de 1 119 €