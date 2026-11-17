Le choix d’un système de protection pour sa maison n’est jamais simple : configuration du logement, budget, niveau de protection souhaité… beaucoup de paramètres entrent en jeu. Une alarme avec télésurveillance reste toutefois la solution la plus efficace, et moins coûteuse qu’on ne l’imagine, les solutions Verisure en sont la meilleure preuve.

Certes, pour assurer votre sécurité, vous pouvez vous contenter d’une caméra installée par vos soins. Mais pour un coût finalement plus abordable qu’on ne l’imagine, vous pouvez opter pour la Rolls des systèmes de sécurité : avec Verisure, vous bénéficiez d’une protection complète incluant le matériel, l’installation et un service de télésurveillance avec avec un service de télésurveillance 24 h/24 et 7 j/7.

Alarme avec ou sans télésurveillance : quelle différence ?

Pour beaucoup d’entre nous, protéger sa maison avec quelques caméras peut sembler suffisant. Pourtant, aller un cran plus loin, en optant pour un système couplé à de la télésurveillance comme le fait Verisure, apporte un niveau de sécurité supplémentaire qui fait toute la différence.

Les caméras permettent certes d’être alerté, mais rien ne garantit que vous soyez effectivement notifié à temps… ni que vous sachiez quoi faire. En réunion, en vacances, au cinéma : l’alerte peut tomber au mauvais moment, et c’est précisément là que tout se joue.

Le système Verisure associe des équipements connectés avec un service de télésurveillance 24 h/24 et 7 j/7 quand la situation l’exige. Concrètement : les alertes sont prises en charge par le centre de télésurveillance Verisure, quel que soit le moment où elles se déclenchent. Vous n’êtes plus seul face à votre alarme, des professionnels veillent, décident et agissent à votre place.

Que se passe-t-il réellement lorsqu’une alarme se déclenche ?

Étape 1 : l’alerte remonte en quelques secondes

Dès qu’une caméra ou un détecteur de mouvements, de chocs ou d’ouverture repère une activité anormale, le signal est envoyé instantanément au centre de télésurveillance. Celui-ci est alors pris en charge par un agent de télésurveillance en 7 secondes en moyenne[1].

Étape 2 : la levée de doute

Avant toute intervention, l’agent de la télésurveillance vérifie la réalité de l’intrusion. Pour cela, il :

écoute silencieusement [2] les sons de votre domicile via le micro intégré au lecteur de badges ou aux caméras ;

silencieusement les sons de votre domicile via le micro intégré au lecteur de badges ou aux caméras ; consulte les photos et vidéos prises au moment du déclenchement pour détecter une présence humaine.

Étape 3 : l’interpellation vocale

Si l’agent de la télésurveillance repère un bruit suspect ou une silhouette, il active immédiatement le haut-parleur à distance, sa voix résonne fortement dans la pièce. Deux scénarios sont possibles :

Il s’agit d’une fausse alerte (vous êtes sur les lieux) : l’agent décline son identité et vous demande d’énoncer à haute voix votre code verbal secret. S’il est correct, l’alerte est coupée.

(vous êtes sur les lieux) : l’agent décline son identité et vous demande d’énoncer à haute voix votre code verbal secret. S’il est correct, l’alerte est coupée. L’intrusion est avérée : l’agent interpelle l’intrus en lui signalant qu’il est repéré. Dans la majorité des cas, cette voix combinée à la sirène suffit à faire fuir le cambrioleur.

Étape 4 : l’intervention immédiate

Si l’intrus ne donne pas le bon code ou refuse de s’identifier, l’effraction est confirmée. L’opérateur peut alors :

alerter la police ou la gendarmerie via des lignes prioritaires dédiées [3] ;

via des lignes prioritaires dédiées ; déclencher à distance le brouillard anti-cambriolage (si votre kit en est équipé) : une fumée opaque sature la pièce en quelques secondes et aveugle l’intrus.

Combien coûte la télésurveillance ?

« Une alarme surveillée, c’est réservé aux gens aisés. » Cette idée préconçue a la vie dure, mais la réalité est bien différente : Verisure propose des solutions complètes pour un tarif qui reste inférieur à 60€ par mois. Citons le tarif Primo-Accédant[5] qui ne coûte que 34,90 € TTC par mois, soit à partir de 1,15 euro par jour, un coût dérisoire face au préjudice d’un cambriolage : matériel volé, dommages, problèmes administratifs qui en découlent, mais aussi le sentiment d’insécurité qui subsiste longtemps après.

L’offre Primo-Accédant se destine à toute personne physique n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant la signature de l’attestation sur l’honneur. Sont concernés :

le locataire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans ;

de sa résidence principale depuis au moins 2 ans ; le propriétaire d’une résidence secondaire.

Quel est le coût de l’installation d’un système de sécurité ?

Le prix d’une installation de sécurité varie considérablement selon les solutions choisies. Une caméra basique, par exemple, reste peu coûteuse (à partir de 50€ environ) mais son efficacité est limitée : sans intervention humaine en cas d’alerte, elle ne constitue qu’un simple témoin passif.

Cela peut sembler évident, mais tout dépend en réalité de la configuration de votre habitation. Maison individuelle ou appartement, entrées multiples ou accès unique : les choix à opérer ne seront pas les mêmes d’un cas à l’autre.

C’est précisément l’intérêt de faire appel au spécialiste n°1 des alarmes en France[4] : des experts sécurité viennent à votre domicile et identifient les points faibles de votre logement et vous orientent vers la solution la plus adaptée.

Dans tous les cas, consulter ne présente aucun risque : le devis est gratuit et entièrement personnalisé.

Pour s’adapter à toutes les configurations, Verisure proposent de nombreux pack d’installation dont les prix débutent à 199€ HT [6].

De quels équipements ai-je besoin ?

Une fois le diagnostic réalisé et les besoins du logement identifiés, Verisure adapte les équipements aux différents points à protéger : portes, fenêtres, pièces de passage ou encore espaces extérieurs.

• Les détecteurs de chocs et d’ouverture, installés sur les portes et fenêtres, peuvent repérer aussi bien une tentative de forçage que l’ouverture d’un accès. En cas d’intrusion détectée, l’alarme se déclenche et une alerte est transmise au centre de télésurveillance.

• À l’intérieur, les détecteurs de mouvement avec prise d’images sont positionnés dans les zones stratégiques. Lorsqu’un mouvement suspect est identifié, ils peuvent prendre plusieurs photos afin de permettre aux agents de télésurveillance d’effectuer une levée de doute.

• Le dispositif peut être complété par des caméras Arlo, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour consulter à distance ce qui se passe chez soi.

• Une sonnette vidéo connectée permet de surveiller l’entrée et d’échanger avec un visiteur grâce à l’audio bidirectionnel.

• Verisure propose aussi une serrure connectée, un lecteur de badges extérieur et des détecteurs vidéo extérieurs.

• Le Brouillard Anti-Cambriolage[7] constitue une protection supplémentaire : déclenché par les agents de télésurveillance en cas d’intrusion, il remplit rapidement la pièce d’un brouillard opaque pour désorienter le cambrioleur, compliquer ses déplacements et l’inciter à quitter les lieux. Cela fait partie des innovations les plus récentes développées par Verisure. Ainsi, une pièce de 30 m² peut être entièrement obscurcie en 60 secondes.

Le système Verisure est-il facilement utilisable par les enfants ?

Les solutions de Verisure sont pensées pour être utilisées par toute la famille, enfants compris. Fini les codes complexes à mémoriser : le badge suffit pour armer ou désarmer l’alarme en un geste, et la serrure connectée évite les clés perdues ou oubliées.

Les enfants peuvent rentrer seuls de l’école en toute sécurité, et vous êtes notifié sur smartphone dès qu’ils arrivent. En cas de problème, la touche SOS leur permet d’alerter immédiatement la centrale.

Simple, intuitif, le système de Verisure est pensé pour tous les âges, avec en plus la possibilité d’attribuer un badge à chaque membre et de suivre les allées et venues de chacun.

Verisure est-elle une solution fiable ?

L’entreprise tient à démontrer concrètement ses engagements et la qualité de ses services. Pour cela, elle n’hésite pas à se soumettre aux standards et aux certifications les plus exigeants du marché. Elle a même lancé la Garantie anti-cambriolage, qui rembourse les sommes versées auprès de Verisure en cas de cambriolage avéré, dans la limite de 1 500 € (voir conditions sur verisure.fr/gpr).

Une expertise construite sur la durée

Verisure est loin d’être un acteur débutant dans le domaine de la sécurité. En effet, l’entreprise bénéficie d’une solide expérience puisqu’elle est présente en France depuis plus de 38 ans et revendique près d’un million de clients protégés dans l’Hexagone. À l’échelle internationale, elle compte plus de six millions de clients répartis dans 18 pays.

Cette longévité lui a aussi permis de construire un réseau qui répond aux exigences les plus élevées. En France, Verisure s’appuie sur plus de 100 agences et 3 600 collaborateurs. La télésurveillance est assurée depuis trois centres situés à Antony, Angers et Villeneuve-d’Ascq, tous certifiés APSAD R31 niveau P5[8], un niveau de certification particulièrement exigeant pour les services de télésurveillance.

Des produits qui s’améliorent en permanence

Depuis 8 années consécutives, des innovations de Verisure ont été distinguées par le label Élu Produit de l’Année. Preuve que l’entreprise ne s’endort pas sur ses lauriers et cherche en permanence à offrir le meilleur à ses clients et pas seulement en intégrant les dernières technologies. En effet, les solutions Verisure associent performance technologique et soin apporté au design. Cette approche a été reconnue à l’international par les iF Design Awards, qui distinguent l’excellence en matière de conception et de design (source : iF Design Award 2026).

L’humain au cœur du système

Il semble évident lorsqu’on parle de sécurité qu’être là pour ses clients dans des moments qui peuvent être compliqués fait partie des incontournables pour une société comme Verisure. Et pour ceux qui doutent encore, la note de 4,8/5 obtenue par Verisure sur Trustpilot témoigne de la satisfaction de ses clients(9).

Bien entendu, ce résultat n’existerait pas sans les hommes et femmes qui constituent l’entreprise. Verisure en a bien conscience et s’engage à offrir à ses collaborateurs un environnement de travail de qualité et place leur développement et leur engagement au cœur de sa réussite. Des valeurs qui lui ont permis d’être certifié Top Employer France depuis cinq années consécutives.

[1] Temps moyen de prise en charge mesuré en 2025 après réception du signal par la station de télésurveillance Verisure pour les signaux de niveau 1 (détection de fumée, panique, SOS et code sous contrainte).

[2] Précisons que l’écoute, l’accès aux images et le haut-parleur ne peuvent jamais être activés par Verisure sans qu’une alerte ait été préalablement déclenchée par le système.

[3] Toute cette procédure s’inscrit dans le cadre fixé par l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, qui définit les conditions dans lesquelles une société de télésurveillance peut solliciter la police ou la gendarmerie : Verisure doit prouver, par ses vérifications, qu’un délit est effectivement en cours. C’est précisément l’objet de la levée de doute et les opérateurs sont spécialement formés pour

la mener vite et bien, afin de pouvoir alerter rapidement les forces de l’ordre.

[4] Source : Atlas 2025 – En Toute Sécurité, avec l’autorisation de la rédaction pour l’exploitation des statistiques.

[5] Offre disponible uniquement en France métropolitaine, auprès du service Télévente, joignable au 09 72 67 00 07 (prix d’un appel local).

[6] Installation et mise en service du matériel inclus au sein des offres Verisure Sécurité Start, Sécurité Start Pro et Sécurité Primo-Accédant à partir de 199 € HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399 € HT avant remise, déduction faite de la remise de 200 € HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’abonnement mensuel associé à l’offre sélectionnée demeure à la charge du client. Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10 % pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, et à défaut d’une TVA à 20 %.

[7] Précisons que cette fumée ne présente pas de toxicité, mais peut provoquer des irritations des yeux ou de la gorge.

[8] Certification APSAD R31 P5, numéro 225.14.31 délivrée par le CNPP.



Cet article a été rédigé en partenariat avec Verisure.