Sur Google Messages, les réponses intelligentes manquent souvent de naturel et de personnalité. Pour y remédier, Google travaille sur une nouvelle fonction capable de suggérer des réponses mieux adaptées au ton et au contexte de la discussion.

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Sur Google Messages, les réponses intelligentes se révèlent très pratiques pour répondre rapidement à un message reçu. Mais dès qu’une réponse plus personnalisée s’impose, la fonctionnalité montre rapidement ses limites. Un défaut que Google compte bien corriger dans une future mise à jour.

En s’aventurant dans la dernière version bêta (messages.android_20261113_00_RC00.phone.openbeta_dynamic) de l’application, Android Authority a déniché un nouveau menu permettant d’activer les réponses intelligentes. Une fois chose faite, deux options s’offrent à vous :

Basique : pour des réponses brèves et directes.

pour des réponses brèves et directes. Personnalisé : pour des réponses adaptées à votre conversation.

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Des réponses intelligentes moins robotiques dans Google Messages

“Gagnez du temps et économisez vos efforts lorsque vous devez répondre rapidement, grâce aux ‘Réponses intelligentes’. Celles-ci sont désormais plus personnalisées, afin de mieux s’adapter à la conversation”, précise Google dans le message d’introduction destiné à présenter cette nouveauté aux utilisateurs.

Si l’idée est prometteuse sur le papier, plusieurs zones d’ombre subsistent encore. Google Messages tentera-t-il d’imiter votre style d’écriture dans ses réponses intelligentes personnalisées ? Fera-t-il des allusions à des messages plus anciens ? Google devrait nous en révéler davantage prochainement.

Notez qu’il existe déjà une fonctionnalité qui s’en rapproche fortement : la Rédaction magique. Mais son utilisation exige davantage d’étapes alors que tout l’intérêt des réponses intelligentes réside justement dans leur simplicité d’accès. Autre limite : cette fonctionnalité assistée par Gemini est réservée aux utilisateurs majeurs et n’est disponible qu’en anglais sur les appareils Android équipés d’AICore, confirme cette page d’assistance.