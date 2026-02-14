Zendure frappe fort avec sa nouvelle gamme de batteries SolarFlow, déjà à prix réduit !

Les nouvelles stations de stockage SolarFlow de Zendure sont déjà proposées à prix réduit ! Batteries intelligentes, kits solaires et configurations complètes profitent de remises intéressantes pour optimiser votre autoconsommation sans attendre.

Zendure enrichit sa gamme SolarFlow avec trois nouveaux modèles : le SolarFlow 2400 Pro, le SolarFlow 2400 AC+ et le SolarFlow 1600 AC+. À l’occasion de ce lancement, plusieurs configurations profitent de tarifs très attractifs sur le site du fabricant et chez certains revendeurs !

Avec cette nouvelle génération, Zendure ne mise plus uniquement sur la performance matérielle. Le constructeur met en avant un véritable écosystème énergétique intelligent, articulé autour de HEMS 2.0 et du moteur d’intelligence artificielle ZENKI™ 2.0, conçus pour optimiser automatiquement la production, le stockage et la consommation d’énergie au sein du foyer.

SolarFlow 2400 AC+ : pour ajouter du stockage à une installation solaire existante

Le SolarFlow 2400 AC+ se positionne comme le modèle phare pour les foyers déjà équipés de panneaux solaires en toiture. Entièrement AC-coupled, il vient se connecter au réseau domestique sans qu’il y ait besoin de modifier l’installation photovoltaïque existante. Il récupère l’électricité produite en journée, stocke le surplus dans ses batteries, puis la restitue le soir ou lors des pics de consommation. C’est ce système qui vous permet d’être moins dépendant du réseau !

Il délivre jusqu’à 2400 W en entrée et en sortie AC avec une puissance injectée par défaut de 800 W, extensible à 2400 W selon la configuration. Sa capacité débute à 2,4 kWh et peut évoluer jusqu’à 16,8 kWh en configuration premium avec les batteries AB3000L.

Pour un foyer consommant environ 5 000 kWh par an, une telle configuration peut offrir jusqu’à 1 591 € d’économies annuelles, avec un retour sur investissement estimé à moins de trois ans selon les projections communiquées par le fabricant.

🔥 Les offres disponibles

SolarFlow 2400 Pro : la version la plus complète

Le SolarFlow 2400 Pro est le modèle le plus performant de cette nouvelle génération. Il s’adresse aux foyers aux besoins énergétiques élevés ou à ceux qui souhaitent mettre en place une installation solaire complète et évolutive.

Il prend en charge jusqu’à 3000 W en entrée DC via quatre MPPT indépendants (4 × 750 W), et jusqu’à 4800 W en combinant DC et AC. Il fournit une puissance de sortie continue de 2400 W (extensible depuis 800 W par défaut) et peut atteindre 16,8 kWh de capacité en configuration premium.

🔥 Les offres disponibles

Ce modèle bénéficie d’une réduction supplémentaire de 5 % avec le code TOMG5 sur certains packs, notamment celui incluant quatre panneaux de 450 W !

SolarFlow 2400 Pro et 4 panneaux 450 W : 1 367,05 € (au lieu de 1 439€) sur Zendure avec le code TOMG5

SolarFlow 1600 AC+ : pour les petites installations

Le SolarFlow 1600 AC+ s’adresse aux installations photovoltaïques plus modestes ou aux foyers dont la consommation électrique est plus limitée. Il offre une puissance bidirectionnelle de 1600 W, avec 800 W injectés par défaut sur le réseau, extensible à 1400 W par appareil ou jusqu’à 3600 W en mode premium avec batterie supplémentaire.

La capacité de stockage démarre à 1,92 kWh et peut être portée jusqu’à 11,52 kWh. C’est donc une solution plus accessible pour améliorer son taux d’autoconsommation sans avoir à refaire toute son installation !

🔥Les offres disponibles

🤖 HEMS 2.0 et ZENKI™ 2.0 : l’IA au cœur du système

Au-delà du matériel, Zendure met en avant HEMS 2.0, son système de gestion énergétique domestique nouvelle génération. Ce dernier centralise panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et véhicules électriques au sein d’une plateforme unifiée.

Au centre de cette architecture on trouve ZENKI™ 2.0, un moteur d’IA qui analyse la consommation, les conditions météorologiques et les tarifs de plus de 840 fournisseurs européens. Avec ZENKI™, le système ajuste automatiquement les flux d’énergie entre production solaire, stockage et réseau.

Grâce à cette optimisation intelligente, il est possible de réduire la facture énergétique de 73 % par rapport à un fonctionnement sans mode ZENKI™.

Avec cette nouvelle génération SolarFlow, Zendure cherche à couvrir tous les profils, du retrofit simple au système hybride complet. Les promotions actuellement offertes par la marque pour le lancement représentent donc une excellente occasion de s’équiper ou de compléter son installation !

Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.