Batterie solaire AC ou DC : quelle différence et laquelle choisir ?

Impossible de comparer deux batteries domestiques sans parler des architectures AC et DC. Elles déterminent la manière dont la batterie récupère l’électricité, et le bon choix dépend avant tout de votre installation. Avec les SolarFlow 2400 Pro et 2400 AC+, Zendure propose une solution adaptée à chaque configuration.

Il existe deux manières pour l’électricité de circuler dans un câble. Soit elle avance toujours dans le même sens et à tension constante, c’est le courant continu, abrégé DC en anglais. Soit elle change de sens plusieurs dizaines de fois par seconde, c’est le courant alternatif, abrégé AC. Vos panneaux solaires produisent du courant continu, et c’est aussi le seul que les batteries savent stocker. Mais le réseau et l’ensemble de vos appareils fonctionnent en courant alternatif, à 230 V et 50 Hz.

Une batterie doit donc composer avec ces deux courants, et deux architectures coexistent aujourd’hui. Les batteries AC, comme le Zendure SolarFlow 2400 AC+, se branchent directement sur le réseau électrique du logement afin de récupérer l’électricité. À l’inverse, les batteries DC se raccordent directement aux panneaux solaires et stockent l’énergie avant sa conversion en courant alternatif. C’est notamment le cas du Zendure SolarFlow 2400 Pro. Mais ce dernier va encore plus loin : il est également compatible avec une connexion en courant alternatif. Cette architecture hybride lui permet de combiner les avantages des deux approches et de s’intégrer aussi bien à une nouvelle installation photovoltaïque qu’à un système existant, offrant ainsi une grande souplesse d’installation.

Après une première vague de promotions en août, Zendure prolonge ses Sunshine Sales du 1er au 15 septembre, avec de nouvelles baisses de prix sur plusieurs produits de la gamme SolarFlow. Le SolarFlow 2400 AC+ passe notamment à 839 € au lieu de 1 279 € !



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AC ou DC, quel impact sur le rendement ?

Prenons une batterie DC. Un câble part des panneaux et entre directement dans l’appareil, sans onduleur sur le trajet. À l’intérieur, un régulateur de charge MPPT cherche en permanence le réglage qui tire le maximum de puissance des panneaux. Il ajuste ensuite cette tension à celle de la batterie et la remplit. L’électricité est donc stockée dans le courant où elle a été produite. Elle ne sera transformée qu’une seule fois, en courant alternatif, au moment où la batterie la renvoie vers votre réseau domestique.

Une batterie AC emprunte un trajet plus long, parce qu’elle se place derrière l’onduleur au lieu de le remplacer. Toute installation de panneaux en possède un, qu’il s’agisse d’un boîtier fixé au mur ou de micro-onduleurs placés sous les panneaux. C’est eux qui transforment le courant continu en courant alternatif et l’envoie dans le réseau de votre logement. La batterie, branchée sur ce même réseau, y puise l’électricité et la convertit en courant continu pour la stocker. Une dernière conversion intervient au moment de restituer l’énergie.

Chaque conversion coûte un peu d’énergie. Ainsi sur la part réellement stockée, on retient un rendement de 95 à 97 % pour une batterie DC, contre 92 à 94 % pour une batterie AC. Concrètement, une installation de 5 kWc, c’est-à-dire une douzaine de panneaux capables de délivrer 5 kW en plein soleil, produit entre 5 000 et 6 000 kWh par an selon la région. Sur une telle installation, l’écart entre une batterie DC et une batterie AC représente 25 à 40 kWh sur l’année, soit moins de 1 % de la production, et moins d’une dizaine d’euros sur la facture annuelle. C’est peu, et c’est bien pour cette raison que le rendement seul ne suffit pas à trancher.

Mais la batterie AC dispose d’un atout que la batterie DC ne peut pas revendiquer. Elle se raccorde au circuit électrique du logement, sans que l’on intervienne sur les panneaux ni sur leur onduleur. Rien à remplacer et rien à recâbler côté toiture. Comme elle se remplit aussi bien avec le réseau qu’avec le solaire, elle peut acheter de l’électricité aux heures creuses pour la restituer aux heures pleines, y compris les jours sans soleil.

Zendure SolarFlow 2400 Pro et SolarFlow 2400 AC+, un modèle pour chaque situation

Deux références de la gamme SolarFlow illustrent ces deux logiques à puissance égale, les Zendure SolarFlow 2400 Pro et SolarFlow 2400 AC+. Même capacité de départ, même puissance bidirectionnelle, mais un raccordement pensé différemment.

Brancher les panneaux en direct avec le SolarFlow 2400 Pro

Le SolarFlow 2400 Pro

Batterie DC, le 2400 Pro embarque 4 régulateurs MPPT indépendants de 750 W, soit 3 000 W d’entrée solaire en courant continu. Les panneaux se connectent à la batterie sans onduleur intermédiaire. Chaque régulateur travaille de son côté, ce qui limite les pertes quand les panneaux ne reçoivent pas tous la même lumière, une situation courante sur un balcon ou une toiture partiellement ombragée.

Il ne s’enferme pas pour autant dans le tout continu. Une entrée en courant alternatif de 1 800 W vient s’ajouter, ce qui porte l’entrée totale à 4 800 W. Vous pouvez donc raccorder des panneaux en direct et récupérer par ailleurs la production d’une installation déjà équipée d’un onduleur. C’est le modèle à retenir quand vous achetez batterie et panneaux en même temps.

Compléter une installation en service avec le SolarFlow 2400 AC+

Le SolarFlow 2400 AC+

Le 2400 AC+ raisonne à l’envers. En tant que batterie AC, il ne reçoit aucune électricité directement des panneaux et se raccorde au circuit électrique du logement. Il fonctionne alors avec n’importe quelle installation photovoltaïque existante, qu’elle soit équipée d’un onduleur de chaîne, de micro-onduleurs ou d’un modèle hybride. Un moyen d’ajouter simplement du stockage à une installation qui tourne déjà, sans rien remplacer.

Des batteries d’extension communes aux deux modèles

Le choix entre AC et DC n’engage pas celui de la capacité. Les deux appareils démarrent à 2,4 kWh et montent jusqu’à 16,8 kWh avec les mêmes batteries AB3000L de 2,88 kWh, cinq unités au maximum. Ils partagent aussi les 2 400 W de puissance bidirectionnelle, le fonctionnement Plug & Play, la certification IP 65 et le système de gestion HEMS piloté par l’intelligence artificielle ZENKI, compatible avec plus de 870 fournisseurs d’énergie européens.

Les produits en résumé

Zendure SolarFlow 2400 Pro

Plug & play, 800 W par défaut, ajustable jusqu’à 2 400 W

Raccordement des panneaux en courant continu, 4 régulateurs MPPT indépendants de 750 W, soit 3 000 W d’entrée solaire

Entrée complémentaire en courant alternatif de 1 800 W, pour 4 800 W d’entrée solaire totale

Capacité de 2,4 kWh extensible à 16,8 kWh, jusqu’à 5 batteries AB3000L de 2,88 kWh

2 400 W bidirectionnel

Sortie hors réseau jusqu’à 3 200 VA, bascule en 8 ms

Cellules LiFePO4 48 V, plus de 6 000 cycles

IP 65

De -20 à +55 °C

Système de protection ZenGuard avec double BMS, auto-chauffage et extinction aérosol

HEMS avancé et ouvert piloté par l’IA ZENKI

+ de 870 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 2400 AC+

Plug & play, 800 W par défaut, ajustable jusqu’à 2 400 W

Raccordement en courant alternatif, 100 % compatible avec les onduleurs des installations existantes

Capacité de 2,4 kWh extensible à 16,8 kWh, jusqu’à 5 batteries AB3000L de 2,88 kWh

2 400 W AC bidirectionnel

Sortie hors réseau 2 400 VA, jusqu’à 3 200 W en appoint réseau, bascule en 15 ms

Recharge sur le réseau pilotée par les tarifs

Cellules LiFePO4, plus de 6 000 cycles

IP 65

De -20 à +55 °C

Système de protection ZenGuard avec double BMS, auto-chauffage et extinction aérosol

HEMS avancé et ouvert piloté par l’IA ZENKI

+ de 870 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans