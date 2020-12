Amazon Luna est disponible sur Android, mais seulement pour quelques smartphones

Amazon Luna, le nouveau service de cloud gaming, vient d’être déployé sur Android. Tous les utilisateurs n’ont pas encore accès à la plateforme puisqu’elle est seulement compatible avec quelques appareils pour l’instant qui sont des Samsung, des OnePlus et des Pixel.

Quelques jeux disponibles sur Amazon Luna – Crédit : Amazon

Amazon a annoncé Luna pour la première fois en septembre. Son service de cloud gaming est le concurrent direct de Google Stadia et Microsoft xCloud. Il est sorti le mois suivant en accès anticipé sur PC, Mac, Fire TV et iOS. En effet, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent contourner les restrictions de l’App Store en passant par un navigateur web. Chose promise, chose due. La compatibilité avec Android prévue dès le départ par Amazon vient d’arriver.

Un plus grand nombre d’appareils Android seront bientôt compatibles avec Luna

Amazon Luna vient donc d’être déployé sur Android, mais pas encore sur tous les appareils. Seulement quelques modèles de smartphones peuvent accéder à Luna. Un porte-parole d’Amazon a partagé la liste d’appareils compatibles avec nos confrères de The Verge :

Samsung Galaxy S10, S10+, Note 10, Note 10+, S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra ;

OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G ;

Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5.

En plus d’avoir un appareil compatible, les utilisateurs doivent s’assurer d’avoir installé Android 9 ou une version ultérieure. Ils doivent également accéder au service de cloud gaming sur le navigateur Chrome version 86 ou ultérieure. Une application web est ensuite installée sur leur écran d’accueil. De plus, Amazon a confirmé que d’autres smartphones seront compatibles avec Luna au cours de l’accès anticipé.

Pour rappel, Luna n’est pas encore disponible en France. La nouvelle offre de cloud gaming d’Amazon est seulement accessible depuis les États-Unis. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des offres de cloud gaming pour connaître les alternatives à Luna. D’ailleurs, la particularité du service d’Amazon est que des abonnements complémentaires sont proposés en plus de l’abonnement de base à 5,99 $ / mois. Enfin, Ubisoft a récemment annoncé le lancement de son service d’abonnement Ubisoft+ sur Amazon Luna. Il coûte 14,99 € / mois et il donne accès à plus de 100 jeux. D’ailleurs, les derniers jeux sortis comme Assassin’s Creed Valhalla ou même Watch Dogs : Legion sont également compris dans l’abonnement Ubisoft+.

Source : The Verge