Orange : une offre fibre à 15,99 €, mais seulement pour quelques personnes

Orange lance l’offre coup de pouce Internet

En ces temps où les coûts des abonnements internet connaissent une hausse significative, Orange démontre son engagement envers l’inclusion numérique en offrant une solution abordable et complète pour les foyers les plus modestes.

L’initiative « Coup de Pouce Internet », comme elle est nommée, s’adresse à toutes les personnes qui ont un quotient familial CAF (Caisse d’Allocation Familiale) ou MSA (Mutualité Sociale Agricole) inférieur ou égal à 700 € et aux séniors bénéficiaires de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées).

C’est quoi, le Coup de Pouce Internet d’Orange ?

Contrairement à certaines offres concurrentes, Orange a choisi de se démarquer en ciblant spécifiquement les personnes aux revenus les plus modestes. Une approche qui souligne l’engagement d’Orange envers l’inclusion numérique et l’égalité d’accès à la technologie.

Pour bénéficier de cette offre, les intéressés doivent se rendre en boutique Orange ou contacter le service client au 39 00 en fournissant les pièces justificatives nécessaires. Orange va même jusqu’à faciliter le passage à leur service en prenant en charge gratuitement la résiliation de l’offre précédente, tout en préservant le numéro de téléphone fixe des abonnés.

L’offre “Coup de Pouce Internet” comprend des avantages significatifs, tels que :

La fibre optique jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi,

Un décodeur 4K offrant un accès à 140 chaînes TV,

Des appels illimités vers la France métropolitaine, les DOM et plus de 110 destinations internationales.

Orange s’engage à maintenir le prix mensuel de 15,99 euros sans augmentation ni engagement à long terme, une transparence appréciable dans le secteur des télécommunications.

Une offre Internet complète, et de qualité

La qualité de la fibre Orange, réputée pour sa fiabilité et ses performances, constitue un élément clé de cette offre sociale. Les débits constants de 500 Mb/s permettent aux abonnés de télécharger rapidement, de profiter du streaming sans perte de qualité, etc. Est fournie une Livebox 5 dotée du Wi-Fi 5 et de 4 ports Ethernet.

Orange ne se contente pas de fournir un accès Internet de qualité, mais inclut également une ligne téléphonique fixe avec des appels illimités et une offre TV complète. Le catalogue de 140 chaînes, certaines en 4K UHD, ainsi que la mise à disposition sur demande d’un décodeur TV compatible 4K, enrichissent l’expérience.

