Essai Amazon Prime 30 jours gratuit : comment en bénéficier ?

Un abonnement Amazon Prime offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. Parmi les plus connus, on retrouve Prime Video, Amazon Music ou la livraison prioritaire et gratuite. Mais la formule vous donne également accès à d’autres services comme Prime Reading, Prime Gaming et l’accès exclusif au Prime Day. Il est possible d’essayer toutes les fonctions pendant un mois sans débourser un euro. Voici comment profiter d’Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

Amazon Prime est un service qui vous permet de profiter de nombreux avantages avec un seul abonnement, proposé à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, sans engagement. Avant de souscrire à la formule payante, l’enseigne vous offre la possibilité de profiter d’une période d’essai gratuite de 30 jours. Vous pouvez commencer votre essai gratuit en vous cliquant simplement sur le bouton ci-dessous.

Une fois la période gratuite terminée, l’abonnement payant démarre automatiquement. Cette période de 30 jours peut par exemple vous permettre de profiter des ventes flash du Prime Day. En cette occasion, vous pourrez profiter de promos exclusives sur une multitude de produits. C’est d’ailleurs le moment le plus intéressant pour profiter de l’offre à zéro euro.

Si vous souhaitez seulement profiter de l’essai gratuit et ne pas payer ensuite, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de votre compte Amazon Prime et résilier l’abonnement. Vous pouvez réaliser cette démarche juste après avoir souscrit à la période d’essai, afin d’être sûr de ne pas oublier de résilier avant le premier prélèvement. Dans tous les cas, vous pourrez continuer à profiter de tous les avantages pendant 30 jours. Voici notre tutoriel détaillé pour vous aider dans la résiliation de votre abonnement.

Les étudiants peuvent quant à eux devenir membre Amazon Prime pour la modique somme de 3,49 € par mois, ou 34,95 € par an. À ce prix-là, l’offre devient est imbattable. Si vous prenez en compte ne serait-ce que les frais de livraison offerts, ou le service de streaming vidéo. En plus de cela, les étudiants peuvent essayer l’offre gratuitement pendant 90 jours !

✅ Quels sont les avantages des membres Prime d’Amazon ?

Livraison gratuite en 1 jour ouvré

L’un des principaux avantages de l’offre Prime est sans hésitation : la livraison gratuite et prioritaire sur des millions d’articles éligibles, sans minimum d’achat (à l’exception des livres où votre panier doit atteindre 30 euros). Pour savoir quels sont les produits éligibles, il faut chercher le badge Prime sur la gauche de la page. Les membres qui vivent en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique peuvent ainsi recevoir leurs commandes en 1 jour ouvré.

Les abonnés profitent également de la livraison de leurs courses Monoprix le jour même dans les zones éligibles. Il faut pour ce faire atteindre un minimum de commande de 20 euros. Du lundi au dimanche, les abonnés peuvent choisir un créneau de livraison de deux heures ou d’une heure pour les retraits. Afin de vérifier si vous avez le droit de profiter de ce service dans votre ville, renseignez votre code postal.

Prime Video

Le service de streaming vidéo d’Amazon est également au programme pour les abonnés au service Prime. En effet, les clients ont accès gratuitement et en illimité sur tous leurs appareils au catalogue de films et séries de Prime Video. Les productions Amazon Original telles que The Boys ou encore Les Anneaux de pouvoir, sont parmi les plus connues, mais ce ne sont pas les seules. Amazon a d’ailleurs remporté plusieurs Golden Globes pour certaines de ses créations originales. Avec les milliers de contenus présents sur la plateforme, il y a de quoi binge-watcher un moment. Seul bémol, l’apparition des publicités est quelque peu embêtante. D’autant plus qu’il faut payer 2,99 €/mois pour s’en débarrasser.

Il est également possible de souscrire des chaînes et Pass optionnels pour profiter de contenus supplémentaires. Vous pouvez par exemple profiter de différents services comme Crunchyroll pour les abonnées ou Max pour regarder House of Dragons. Enfin, il est possible de voir quelques matchs de Roland-Garros pendant la compétition. Cependant, la Ligue 1 ne sera plus disponible sur la plateforme pour la saison 2024/2025.

Prime Gaming

Être abonné à Amazon Prime, c’est aussi profiter du service Prime Gaming. Grâce à ce dernier, vous obtenez tous les mois des avantages et contenus additionnels (armes, personnages, skins, boosts, etc.) pour vos jeux. Par ailleurs, vous profitez également de jeux gratuits à conserver à vie, ainsi que d’un abonnement gratuit par mois à une chaîne Twitch (d’une valeur de 4,99 €). De cette manière, vous pouvez montrer votre soutien à vos streamers préférés sans toutefois débourser plus que l’abonnement à la formule Prime. Vous profitez également d’un badge couronne, ainsi que d’emotes et couleurs exclusives pour le chat, en tant que membre.

Amazon Music

Les abonnés Amazon Prime profitent aussi d’un accès en illimité à plus de 100 millions de titres musicaux et podcasts, sans publicités. Vous pouvez ainsi écouter vos chansons préférées sur tous vos appareils, télécharger de la musique afin de l’écouter sans connexion internet, ou encore de demander à l’assistant Alexa de jouer une musique en particulier. Jusqu’au 18 juillet 2024, le service optionnel Amazon Music Unlimited est offert pendant 3 mois, puis passe à 17,99 € par mois. Ce dernier vous fait profiter d’une meilleure qualité d’écoute en HD, ainsi que de l’audio spatial.

Prime Reading

Le service de lecture d’Amazon vous permet d’accéder à un large choix de romans, polars et livres pour enfants. Le catalogue s’enrichit régulièrement de nouveaux livres afin de vous permettre de trouver facilement ce qui vous plaît. Vous pouvez lire où que vous soyez et quand vous le souhaitez, en téléchargeant l’application Kindle pour iOS ou Android. Bien évidemment, afin de profiter de conditions de lecture optimale, vous pouvez également accéder aux livres de Prime Reading sur votre liseuse Kindle ou votre tablette.

Prime Day

Chaque année, Amazon organise sa foire aux promotions avec le Prime Day. Pendant deux jours, les membres Amazon Prime peuvent profiter en exclusivité de ventes flash sur une multitude de produits. Une occasion de plus pour faire des économies ! L’événement se tient deux fois par an. Bien qu’il soit réservé aux membres Prime, il est toutefois possible d’y accéder gratuitement avec cette astuce. Dans tous les cas, cette année, cette période de promotion prend place du mardi 16 au mercredi 17 juillet.

