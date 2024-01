Amazon Prime Gaming : un nouveau jeu gratuit culte, préparez-vous à voyager

© Amazon

Les fans de gaming auront de quoi s’occuper ce mois-ci grâce aux sorties jeux vidéo de janvier 2024. Like a Dragon : Infinite Wealth et Tekken 8 devraient rassembler de nombreux joueurs. Si vous faites partie de ceux qui préfèrent ne pas dépenser de sous pour vous remettre tranquillement des fêtes de fin d’année, c’est possible.

GOG propose actuellement de nombreux jeux gratuits de qualité sur sa plateforme. De son côté, Amazon Prime Gaming se plie aussi en quatre en janvier. Le service met aussi à disposition un titre à récupérer sans frais pendant quelques jours pour les abonnés.

Amazon Prime Gaming offre un jeu gratuit peu commun à récupérer aujourd’hui

Dès aujourd’hui, les abonnés Prime peuvent ajouter un nouveau jeu gratuitement à leur bibliothèque. Il s’agit d’Atari Mania, titre disponible depuis octobre 2022. Pour le récupérer, il suffit de vous rendre sur Prime Gaming et de cliquer sur « récupérer le jeu » sur la page d’accueil. Une fois l’opération effectuée, vous pourrez y accéder tant que vous avez un abonnement actif.

Atari Mania est une compilation de microjeux qui vous fera voyager à travers l’histoire du jeu vidéo dans la peau du gardien du Local d’Atari. Comme son nom l’indique, les titres phares du catalogue de l’éditeur sont à l’honneur. On retrouve notamment le légendaire Asteroids, dont le remake est d’ailleurs gratuit sur Amazon Prime Gaming actuellement, ou encore Yars’ Revenge.

Le développeur iLLOGIKA Studios et Atari ont eu la bonne idée de mélanger les genres pour donner naissance à des mini-jeux un peu spéciaux. Vous pourrez ainsi combattre des mille-pattes… avec une raquette de Pong.

Il ne s’agit pas de la seule surprise que réserve Atari Mania aux passionnés de jeu vidéo. « Des personnages comme vous ne les avez encore jamais vus : retrouvez-vous face à antenne avec les plus grands jeux et personnages de l’histoire des jeux vidéo. Vous ne verrez plus jamais Bentley Bear de la même façon, croyez-nous ! », peut-on lire dans la description de la compilation.

Malheureusement, Atari Mania ne fait pas l’unanimité auprès des joueurs depuis sa sortie. Sur Steam, la communauté lui attribue une évaluation moyenne. Sur la plateforme de Valve, le jeu coûte tout de même 20,99 €, alors on vous conseille de saisir l’opportunité de le récupérer gratuitement sur Amazon Prime Gaming. Si jamais le titre ne vous convainc pas, vous pourrez vous tourner vers le jeu gratuit proposé par l’Epic Games Store pendant une semaine.