Amazon Prime Gaming : un nouveau jeu gratuit parfait pour les fans d’énigmes

© Amazon

Les abonnés à Amazon Prime peuvent profiter de la livraison express de leurs commandes sur la plateforme du géant du commerce en ligne. L’abonnement donne aussi accès au service de streaming Amazon Prime Video.

Il ne s’agit pas des seuls avantages de Prime. Il donne également accès à plusieurs jeux gratuits à récupérer sur Amazon Prime Gaming. Cette semaine, la plateforme offre un nouveau titre que les amateurs d’enquête vont apprécier.

Un nouveau jeu gratuit sur Amazon Prime Gaming, il va combler les amateurs d’énigmes

Vous pouvez récupérer un nouveau jeu gratuit grâce à votre abonnement Prime dès ce 23 mai. Pour ajouter gratuitement Spirits of Mystery : Whisper of the Past à votre bibliothèque, rendez-vous simplement sur Amazon Prime Gaming et cliquez sur « récupérer le jeu ».

Spirits of Mystery : Whisper of the Past commence tranquillement, alors que vous passez des vacances avec votre mère et votre tante. Malheureusement, des faucheurs viennent enlever la première et pourchasser la seconde. Pour les sauver, vous vous lancez dans un périple dont vous ne ressortirez pas indemne.

« Vous découvrirez un sombre secret que votre famille a dissimulé pendant de nombreuses années. Pourrez-vous rétablir les liens de confiance ou ceux que vous aimez resteront-ils à jamais perdus dans la haine et la vengeance ? », interroge la description du jeu offert par Amazon Prime Gaming.

À lire > Amazon Prime : quels sont les meilleurs avantages ?

Spirits of Mystery : Whisper of the Past prend la forme d’un point’n click dans lequel vous devrez trouver de multiples objets cachés sur différents écrans. Le titre développé par AMAX Interactive vous demande également de résoudre de nombreuses énigmes pour progresser dans l’aventure.

Si Spirits of Mystery : Whisper of the Past parvient à vous charmer, sachez que la licence compte de nombreux opus disponibles à moins de 10 € chacun. Il existe aussi une collection réunissant tous les jeux de la saga. On vous conseille tout de même de commencer par essayer le soft offert par Amazon Prime Gaming.