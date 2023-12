Warhammer : Henry Cavill monte une équipe de choc pour la série Prime Video

Henry Cavill est officiellement le producteur exécutif de la série Warhammer 40.000 de Prime Video. Un film a également été officialisé. En revanche, on ne sait pas si l’acteur sera présent dans ces programmes. Une équipe de choc a été montée par la star de The Witcher.

Après plusieurs années à incarner Geralt de Riv, Henry Cavill a tiré sa révérence lors de la saison 3 de The Witcher sur Netflix. Désormais, l’acteur se tourne vers d’autres rôles. En tant que grand amateur de Warhammer, ce n’est pas un secret, le comédien britannique officialise sa place de producteur de la future adaptation à venir sur la plateforme de streaming d’Amazon.

À lire > Henry Cavill adore Warhammer et il partage son amour lors d’une interview

Henry Cavill est le producteur exécutif de la future série Prime Video

Licence Commerciale Télécharger Amazon Prime Video (3.0.261.16341) Playstore : (4142003 votes) Appstore : (3537 votes) Video

Développeur Amazon Mobile LLC Télécharger Amazon Prime Video

Prime Video, un peu comme tout le monde, se met à adapter des jeux vidéo en séries. Tout d’abord en adaptant Fallout et, prochainement, Warhammer puisqu’un univers connecté se prépare. Henry Cavill rejoint le projet et si rien n’a été dit sur sa place en tant qu’acteur, il est le producteur exécutif du futur programme et fait figure de chef de fil des équipes créatives. Game Workshop a partagé un communiqué qui nous donne plus de précisions à ce propos.

Un groupe d’élite de scénaristes, qui a chacun une passion pour Warhammer, est en train d’être monté pour porter à l’écran [Warhammer 40,000]. Ce groupe sera mené par Henry Cavill qui se prépare à prendre sa place de producteur exécutif pour apporter sa plume, son épée et sa lance au projet.

Mais ne vous attendez pas à voir de suite des images de cette série Warhammer 40,000 puisque l’on parle d’un projet qui va prendre 2 à 3 ans avant d’être monté.

Un film Warhammer est aussi en chantier chez Amazon

Alors que les fans souhaitent que l’acteur incarne James Bond, son futur sera plutôt tourné vers Warhammer. Car en plus de la série, Prime Video veut créer un univers connecté avec un long-métrage annoncé. On ne sait pas si d’autres programmes télévisés et films sont prévus mais nul doute qu’en cas de succès d’audience, Amazon ne tardera pas à poursuivre la production. Henry Cavill représente une belle vitrine pour ces futurs contenus grâce à son énorme popularité auprès d’amateurs de pop culture.