Among Us : ce bot est capable de mentir aux joueurs, de signaler les imposteurs et d’effectuer des tâches

Un passionné d’Among Us a développé un bot informatique du nom de GlaDOS. Celui-ci est capable de jouer à Among Us comme tout le monde, c’est-à-dire qu’il ment, qu’il signale les imposteurs et il arrive même à effectuer ses tâches très rapidement.

Among Us est un jeu multijoueur de type party-game très populaire en ce moment. C’est d’ailleurs l’un des jeux les plus joués de Steam en 2020. Il est disponible sur Android, iOS, PC, Nintendo Switch et bientôt Xbox one. Sa compatibilité avec de nombreuses plateformes est pratique pour jouer entre amis.

Le bot GlaDOS en pleine action dans Among Us – Crédit : u/AltSk0P / Reddit

Néanmoins, voici une solution pour les joueurs qui n’ont pas d’amis, ou du moins pas assez d’amis jouant à Among Us. L’utilisateur Reddit « u/AltSk0P » a créé un bot informatique hilarant répondant au nom de GlaDOS. Vous reconnaîtrez sûrement la référence à l’intelligence artificielle de Portal.

Les parties sont hilarantes avec ce bot qui se croit plus malin que ce qu’il est

Un peu vantarde, le bot féminin GlaDOS affirme être meilleure que « 99 % des joueurs organiques » avec une intelligence supérieure. Cela reste encore à prouver, mais il faut tout de même reconnaître que GlaDOS est capable d’effectuer toutes les tâches à une vitesse éclair. Bien entendu, comme tout joueur d’Among Us qui se respecte, GlaDOS n’hésite pas à mentir et à essayer de manipuler les autres joueurs. Elle peut aussi identifier immédiatement un meurtre qui s’est déroulé devant ses yeux en signalant l’imposteur.

Cependant, son comportement suspect qui frôle le sadisme la dénonce régulièrement quand elle occupe le rôle d’imposteur. L’utilisateur « u/AltSk0P » a partagé sur Reddit une compilation des moments les plus drôles avec le bot GlaDOS. Elle ne réussit peut-être pas toujours à duper les autres joueurs, mais elle parvient en tout cas à les faire rigoler avec ses répliques hilarantes.

En fin de compte, GlaDOS est un bot plus utile en membre d’équipage qu’en imposteur qui ne manque pas d’animer les parties. Son développeur lui-même a reconnu qu’elle n’est « pas aussi intelligente qu’elle le prétend ». Quoi qu’il en soit, la communauté des joueurs d’Among Us est très active, ce qui donne naissance à des mods plus ou moins utiles ou des bots hilarants comme celui-ci. Un youtubeur a même créé un magnifique diorama d’Among Us avec des objets recyclés.

