Android 14 : quels smartphones seront pris en charge ?

Android 13 se déploie rapidement et maintenant notre attention se tourne vers la suite : Android 14. La prochaine mise à jour du système d’exploitation de Google devrait être lancée en 2023. Voici les smartphones qui seront compatibles.

Android 14 © DR

Il ne reste plus que quelques semaines jusqu’à ce que nous ayons plus de détails concernant Android 14. À ce stade, nous pouvons déjà raisonnablement prédire certains des téléphones qui seront mis à jour, sur la base des déploiements des versions précédentes d’Android.

À lire : Android 13 : nouveautés, smartphones compatibles, date de sortie, toutes les infos

Google : les smartphones compatibles Android 14

Comme d’habitude, les Google Pixel seront les premiers à recevoir la mise à jour Android 14. Ces smartphones Google devraient afficher la notification de mise à niveau dès la mise en service du nouveau système d’exploitation au troisième trimestre 2023 :

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Samsung : les smartphones compatibles Android 14

Les dirigeants de Samsung ont suggéré que le déploiement d’Android 14 pourrait être encore plus rapide qu’Android 13, élevant encore la barre pour ses adversaires, en particulier par rapport aux marques chinoises.

Cela dit, voici les smartphones Galaxy qui devraient être mis à jour vers Android 14 avec OneUI 6 :

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A23 4G/5G

Samsung Galaxy A32 4G/5G

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A73

Galaxy S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung Galaxy ZFlip 3

Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Xcover 5

Xiaomi : les smartphones compatibles Android 14

Dans la lignée de ses rivaux Samsung, Oppo, OnePlus, Xiaomi propose une page (certes destinée aux entreprises) qui liste les modèles qui recevront des versions spécifiques d’Android.

Poco F4 GT

Poco M4 5G

Poco M5

Poco X4

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 11 Premier 5G

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Oppo : les smartphones compatibles Android 14

Sur la base du passé de la marque, voici les combinés Oppo qui devraient recevoir la mise à jour Android 14.

Oppo A77 5G

Oppo A78

Oppo A96

Oppo F21 Pro

Oppo F21 Pro 5G

Oppo Trouver X5

Oppo Trouver X5 Lite

Oppo Trouver X5 Pro

Oppo Trouver N2

Oppo Trouver N2 Flip

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 Z 5G

Oppo Reno 7

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 Z 5G

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Vivo : les smartphones compatibles Android 14

Vivo n’est pas aussi précis que son frère Oppo en ce qui concerne le nombre de mises à jour Android pour ses smartphones, en particulier dans les modèles de milieu de gamme et d’entrée de gamme. Néanmoins, au moins ces modèles Vivo devraient être mis à jour vers Android 14.

iQOO 8

iQOO 8 Pro

iQOO 9

iQOO 9 Pro

iQOO 9 SE

iQOO 9T

iQOO Neo 6

iQOO Z5

iQOO Z6

iQOO Z6 5G

iQOO Z6 Lite 5G

iQOO Z6 Pro

Vivo T1 5G

Vivo T1 Pro 5G

Vivo T1x

Vivo V23 5G

Vivo V23 Pro

Vivo V23e 5G

Vivo V25

Vivo V25 Pro

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

Vivo X80

Vivo X80 Pro

Vivo Y35

Vivo Y53s

Vivo Y75

Vivo Y75 5G

Realme : les smartphones compatibles Android 14

Avec les gammes Realme 9 et GT2, la marque chinoise a amélioré sa politique de mise à jour pour les modèles milieu de gamme et phares. Nous parlons d’au moins deux et trois mises à jour Android, respectivement.

Realme 9 4G

Realme 9 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 9 Pro+

Realme 9i 4G

Realme 9i 5G

Realme 10

Realme 10 5G

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme 10s

Realme C35

Realme GT 2

Realme GT Neo 2 5G

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3T

Realme GT2 Pro

Realme Narzo 50

Realme Narzo 50 5G

Realme Narzo 50 Pro 5G

Realme Narzo 50A Premier

Realme Narzo 50i Prime

Realme Q5

Realme Q5 Pro

Realme Q5i

OnePlus : les smartphones compatibles Android 14

OnePlus, avec sa société mère Oppo, a suivi la politique de mise à jour de Samsung en ce qui concerne ses modèles phares, mais sa position concernant les appareils Nord de milieu de gamme et d’entrée de gamme est encore un peu floue. Jusqu’à présent, la liste Android 14 de la marque comprend :

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus 11

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord N20

Motorola (Lenovo) : les smartphones compatibles Android 14

Avec un regain d’intérêt de sa gamme Edge, Motorola est toujours à la traîne en ce qui concerne les mises à jour logicielles, mais améliore apparemment son message pour tenter de reconquérir des parts de marché.

Lenovo ThinkPhone

Motorola Edge (2021) (Motorola Edge 20 en dehors des États-Unis)

Motorola Edge (2022) (Motorola Edge 30 en dehors des États-Unis)

Motorola Edge + (2022) (Motorola Edge 30 Pro en dehors des États-Unis)

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola MotoG 5G 2022

Motorola Moto G Stylus 5G 2022

Motorola Moto G42

Motorola Moto G52

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G72

Motorola Moto G82 5G

Motorola Razr (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge Plus (2022)



Sony : les smartphones compatibles Android 14

Sony traîne toujours sur le marché des smartphones, mais ceux-ci devraient être mis à jour vers Android 14 :

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia Pro

Sony Xperia Pro-I

Asus : les smartphones compatibles Android 14

Asus est une autre marque qui a fait partie du programme bêta d’Android, assurant une mise à jour rapide de ses derniers smartphones ZenFone et ROG Phone. Avec leur étroite collaboration avec Qualcomm, on devrait voir arriver Android 14 sur ces appareils Asus :

Asus ROG Téléphone 6

Asus ROG Téléphone 6 Pro

Asus ROG 6D

Asus ROG Téléphone 6D Ultime

Asus Zenfone 9

Cette liste sera mise à jour dès que les marques annonceront leurs calendriers respectifs.