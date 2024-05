Android 15 va ajouter un nouveau raccourci pratique pour agrandir l’écran

Grâce aux versions bêta, nous pouvons découvrir les nouveautés d’Android 15 en avant-première. Google prévoit notamment un nouveau raccourci permettant d’agrandir l’écran de votre smartphone plus rapidement.

Dans quelques mois, Google déploiera la version stable d’Android 15. Plusieurs nouveautés sont attendues comme l’assombrissement forcé des applications et la gestion simplifiée des notifications. La dernière mouture bêta d’Android 15 a également ajouté une option d’accessibilité pratique. Celle-ci permet d’agrandir l’écran plus rapidement qu’avec les autres raccourcis déjà disponibles. Un ajout pratique !

Android vous permet déjà de zoomer et d’agrandir les éléments qui s’affichent sur l’écran. Cette option s’avère très utile pour les personnes ayant des problèmes de vue ou pour celles qui veulent tout simplement voir plus distinctement certains détails. Il existe plusieurs raccourcis que vous pouvez configurer depuis les paramètres d’accessibilité. Pour l’heure, trois manipulations sont proposées :

Appuyer sur la touche Accessibilité en bas de l’écran sur la barre de navigation.

en bas de l’écran sur la barre de navigation. Maintenir les touches de volume Haut et Bas pendant trois secondes.

pendant trois secondes. Appuyer trois fois sur l’écran.

Android 15 : agrandir l’écran va devenir encore plus simple

Une quatrième option est actuellement en chantier. Celle-ci permet d’agrandir l’écran en effectuant un double tapotement sur l’écran avec deux doigts. L’option n’est pas visible dans Android 15 Bêta 1.2 mais Android Authority est parvenu à la faire apparaître manuellement, comme l’atteste cette capture d’écran :

Cette nouvelle manipulation semble plus intuitive que les autres raccourcis. Le premier est pratique mais il a le défaut d’encombrer la barre de navigation. Le second a un temps d’activation plus long tandis que le troisième ralentit votre appareil, le système devant ajouter un délai à chaque pression sur l’écran. Une fois finalisée, la quatrième manipulation devrait apparaître pour de bon dans une prochaine mouture préliminaire de l’OS.

Pour rappel, la version stable d’Android 15 est attendue pour la rentrée prochaine. Elle sera présentée en marge du dévoilement des nouveaux smartphones Pixel.