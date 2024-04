Google Play Store : un bug fait disparaître un raccourci très pratique

© Envato

Le Google Play Store n’est pas exempt de bugs. Le dernier en date ? La disparition d’un raccourci très pratique qui permettait d’accéder rapidement à un menu clé. Lorsque vous appuyez longuement sur l’icône du magasin d’applications depuis l’écran d’accueil, plusieurs raccourcis apparaissent dont Informations sur l’application et Mes applications.

Pour rappel, le premier permet de gérer les paramètres du Play Store (notifications, autorisations, stockage, mémoire cache, version, etc). Le raccourci Mes applications vous redirige quant à lui vers la page Gérer applications et appareils. C’est là que vous pourrez notamment accéder à la file d’attente des mises à jour d’applications et cliquez sur Tout mettre à jour. C’est sans aucun doute le chemin le plus rapide pour mettre à niveau les applications gérées par le Play Store.

Or sur de nombreux smartphones Android, le raccourci n’apparaît plus, rapporte Phone Arena. L’appui long sur l’icône permet seulement d’accéder à l’option Informations sur l’application. Notez que tous les utilisateurs ne sont pas touchés par ce bug. Si vous êtes concerné, il existe heureusement quelques astuces qui devraient vous permettre de résoudre le problème :

Appuyez longuement sur l’icône du Play Store depuis votre écran d’accueil.

Cliquez sur l’icône Informations sur l’application (icône “I”).

(icône “I”). Dans la section Stockage, appuyez sur Supprimer les données.

Cela vous obligera à réinitialiser certaines préférences mais cela devrait corriger le bug. Il est également conseillé d’installer la dernière mise à jour du Play Store. Pour ce faire :

Ouvrez le magasin d’applications.

Appuyez sur l’icône de votre profil.

Appuyez sur Paramètres > A propos > Mettre à jour le Play Store.

Pour rappel, il sera bientôt possible de télécharger plusieurs applications simultanément sur le Google Play Store. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test. Vous pouvez la tester en activant plusieurs flags.